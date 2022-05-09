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Путін та його генерали віддзеркалюють фашизм і тиранію 70-річної давнини, - міністр оборони Британії

9 травня, 2022 понедiлок
07:18
Світ Бен Воллес

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес наголосив, що своїм вторгненням до України Путін, його найближче оточення та генерали відображають фашизм і тиранію 70-річної давнини

Про це пише The Guardian.

"Їхнє неспровоковане та незаконне вторгнення в Україну, напади на невинних громадян та їхні будинки, а також масові звірства, зокрема умисні проти жінок і дітей, руйнують пам’ять про минулі жертви та колись горду світову репутацію Росії", – переконаний Воллес.

На думку міністра, російські генерали у доглянутих парадних мундирах із численними медалями виглядають абсурдно – через свою цілковиту причетність до викрадення Путіним гордої історії їхніх предків, які давали відсіч фашизму та жертвувати собою заради вищої мети.

Професійні солдати, вважає він, також повинні бути вражені поведінкою російської армії, яка бомбардує мирних мешканців, не можучи досягти своїх військових цілей.

"Вони не лише причетні до незаконного вторгнення та військових злочинів, але й їхня верхівка зазнала невдачі у своїх власних рядах настільки, що має бути передана до військового суду", – зазначається у промові міністра Воллеса.

  • 7 травня Велика Британія заявила, що надасть Україні ще 1,6 мільярда доларів військової підтримки та допомоги.

  • Сполучені Штати Америки також планують надалі продовжувати зміцнювати Україну у війні проти РФ.

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війна з Росією
Друга світова війна
Велика Британія
Бен Воллес
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