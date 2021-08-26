"Необхідно відповідати стандартам та переконувати скептиків": президент Латвії про вступ України до ЄС
Президент Латвії Егілс Левітс підтримав прагнення України до вступу в ЄС
Про це він сказав у інтерв'ю Радіо Свобода.
За словами президента, для вступу в ЄС країна повинна досягнути стандартів. Ця умова є важливою для того, щоб союз працював як єдине ціле.
"Тож це передумова, щоб союз продовжував функціонувати. Якщо один або кілька членів не досягають цих спільних стандартів, це створює складнощі і для інших країн. Гловна причина прагнути вступу - це відповідати цим стандартам", - пояснив він.
Левітс зазначив, що Латвія підтримує розширення ЄС.
"Ми і такі країни, як Литва, Естонія та деякі інші, більш відкриті до прийняття у склад ЄС таких країн, як Україна, Грузія та Молдова. Я бачу, що необхідно переконувати більш скептично налаштованих членів. І реформи в Україні допоможуть нам переконати їх", - додав президент Латвії.
- Президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що Україні необхідно "ще 20 років роботи" для готовності до членства в Євросоюзі.
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