Непереможний чемпіон світу знову заговорив про бажання битись з Ломаченком
Чемпіон світу WBC Девін Хейні наголосив, що дуже хоче провести бій проти Василя Ломаченка
Про це повідомляє Fightnews.
Американський боксер зізнався, що мріє битись з усіма топами.
"Якщо чесно, я не дивився бій Ломаченка з Накатані. Але, судячи з того, що я читав, Василь мав досить добрий вигляд. Кажуть, що Накатані взагалі нічого не показав. Звичайно, я все ще хочу битися з Ломаченком. Я бажаю битися з усіма топами. Назвіть одного - і я захочу провести з ним бій. Я постійно говорю про це. Я вже почав втомлюватися від цього, але не перестану так говорити, адже знаю, що фанати хочуть побачити ці поєдинки в реальності", - сказав чемпіон WBC Девін Хейні.
Українець в червні 2021 року успішно повернувся на ринг та переміг технічним нокаутом японця Масайоші Накатані.
Наступний бій Василь Ломаченко повинен провести у грудні.
- 29 липня повідомлялося, що Василь Ломаченко має провести наступний поєдинок 11 грудня.
- 31 липня стало відомо, що Ломаченко може провести наступний бій проти Річарда Коммі з Гани.
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