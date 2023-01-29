Про це повідомляє Еспресо.TV.

Під час вечора боксу в Новому Сончі (Польща) Чеботар нокаутував Кастільйо у другому раунді та здобув 13-ту поспіль перемогу на професійному ринзі.

21-річний українець не програв серед професіоналів жодного поєдинку. Він виступає за промоутерську компанію K2 Promotions.

28 січня українець Ярослав Харциз у першому бою на професійному ринзі переміг технічним нокаутом поляка Мар'яна Весоловські.

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