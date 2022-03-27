Непереможний український важковаговик нокаутував суперника у першому раунді

Про це повідомляє Luckypunch.net.

У Дортмунді (Німеччина) Захожий вже у першому раунді двічі відправив Лазарідіса у нокдаун. Після другого падіння грека його секунданти викинули білий рушничок та відмовилися від подальшого продовження бою.

Для українського боксера ця перемога стала 17-ю на професійному рингу. Він не зазнав жодної поразки.

Перед поєдинком було оголошено, що його організатори передадуть кошти на підтримку України у боротьбі з російською агресією.

Нагадаємо, 23 березня український боксер Юрій Захарєєв виграв чемпіонат Європи серед спортсменів віком до 22 років.

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