Непереможний український важковаговик нокаутував суперника у першому раунді
Український боксер Олександр Захожий переміг грека Євгеніоса Лазарідіса технічним нокаутом у першому раунді
Про це повідомляє Luckypunch.net.
У Дортмунді (Німеччина) Захожий вже у першому раунді двічі відправив Лазарідіса у нокдаун. Після другого падіння грека його секунданти викинули білий рушничок та відмовилися від подальшого продовження бою.
Для українського боксера ця перемога стала 17-ю на професійному рингу. Він не зазнав жодної поразки.
Перед поєдинком було оголошено, що його організатори передадуть кошти на підтримку України у боротьбі з російською агресією.
- Нагадаємо, 23 березня український боксер Юрій Захарєєв виграв чемпіонат Європи серед спортсменів віком до 22 років.
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