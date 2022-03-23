Українець Захарєєв, якого називають "спадкоємцем Ломаченка", виграв ЧЄ з боксу

Про це повідомляє Федерація боксу України.



У фіналі українець Юрій Захарєєв, який виступає у ваговій категорії до 71 кг, переміг валлійця Крофта Гарана.



В інших боях ЧЄ Андрій Єфимович (до 48 кг) поступився Луці Кублашвіллі з Грузії і здобув срібло змагань, Максим Власюк (до 60 кг) програв Розенову Радославу (Болгарія), і також здобув срібну медаль.



Іван Сапун (до 86 кг) поступився Яну Заку з Ізраїля і став віцечемпіоном Європи.

Юрій Захарєєв є вихованцем школи боксу Білгород-Дністровського. У цьому місті в Одеській області живе та тренується дворазовий олімпійський чемпіон та чемпіон світу серед професіоналів у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко.