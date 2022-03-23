Українець Захарєєв, якого називають "спадкоємцем Ломаченка", виграв ЧЄ з боксу
Український боксер Юрій Захарєєв виграв чемпіонат Європи серед спортсменів віком до 22 років
Про це повідомляє Федерація боксу України.
У фіналі українець Юрій Захарєєв, який виступає у ваговій категорії до 71 кг, переміг валлійця Крофта Гарана.
В інших боях ЧЄ Андрій Єфимович (до 48 кг) поступився Луці Кублашвіллі з Грузії і здобув срібло змагань, Максим Власюк (до 60 кг) програв Розенову Радославу (Болгарія), і також здобув срібну медаль.
Іван Сапун (до 86 кг) поступився Яну Заку з Ізраїля і став віцечемпіоном Європи.
Юрій Захарєєв є вихованцем школи боксу Білгород-Дністровського. У цьому місті в Одеській області живе та тренується дворазовий олімпійський чемпіон та чемпіон світу серед професіоналів у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко.
- Нагадаємо, 6 листопада Юрій Захарєєв переміг у фіналі чемпіонату світу в категорії до 71 кг росіянина Вадима Мусаєва та здобув золоту нагороду.
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