Неподалік Херсону ЗСУ знищили 2 російські склади
Українські захисники знищили російські склади у Голій Пристані та Томиній Балці у Херсонській області
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
За добу, 6 вересня, українська авіація завдала 13 ударів, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 250 вогневих завдань.
Російські війська втратили 83 окупантів. ЗСУ знищили 5 танків, 12 гаубиці "Мста-Б" та "Мста-С", 3 гармати "Гіацинт-Б" та 3 одиниці авто-бронетехніки.
Окупанти також втратили 3 склади боєприпасів. Мова йде про об'єкти в Голій Пристані (прим. - Херсонщина), Томиній Балці (Херсонщина) і Снігурівці (Миколаївщина).
- 6 вересня на південному фронті українські зенітно-ракетні підрозділи збили російський штурмовик Су-25.
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