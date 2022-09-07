Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

За добу, 6 вересня, українська авіація завдала 13 ударів, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 250 вогневих завдань.

Російські війська втратили 83 окупантів. ЗСУ знищили 5 танків, 12 гаубиці "Мста-Б" та "Мста-С", 3 гармати "Гіацинт-Б" та 3 одиниці авто-бронетехніки.

Окупанти також втратили 3 склади боєприпасів. Мова йде про об'єкти в Голій Пристані (прим. - Херсонщина), Томиній Балці (Херсонщина) і Снігурівці (Миколаївщина).

6 вересня на південному фронті українські зенітно-ракетні підрозділи збили російський штурмовик Су-25.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb