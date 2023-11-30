Непридатні для життя, але важливі для науки: відкрито шість планет у сусідній галактиці
Науковці виявили шість планет віком щонайменше 4 мільярди років, які обертаються навколо сусідньої з нашою системою сонцеподібної зірки
Про це йдеться в доповіді, оприлюдненій журналом Nature.
У публікації зазначається, що планети рухаються навколо яскравої зірки HD 110067 (TIC 347332255) типу K0 у сузір’ї Волосся Вероніки. Маса й радіус зірки становлять близько 80% від аналогічних параметрів Сонця.
Розміри відкритих планет дорівнюють від 1,94 до 2,85 радіуса Землі. При цьому на них зафіксовано високі температури (від 166 до 526 градусів за Цельсієм), а також атмосфери з домінуванням водню. Це означає, що планети перебувають поза так званої зони можливого життя.
Однак, зауважує видання, це відкриття може стати науковим проривом у розумінні того, як формуються планети.
- Вчені з NASA заявили про існування планети, яка може мати багату на водень атмосферу і поверхню, вкриту водним океаном, що є можливим натяком на існування на ній життя
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