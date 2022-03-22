"Неприйнятні висловлювання": Росія вручила послу США ноту після того, як Байден назвав Путіна воєнним злочинцем
Міністерство закордонних справ Росії викликало посла США Джона Саллівана "на килим" за коментарі американського президента Джо Байдена стосовно російського президента і неспровокованого вторгнення Мосвки в Україну
Про це йдеться у заяві російського міністерства, повідомило "Радіо Свобода".
"Такі заяви американського президента, не гідні високопоставленого державного діяча, поставили російсько-американські відносини на межу розриву", – йдеться у повідомленні.
МЗС Росії вручило Саллівану ноту протесту.
Нагадаємо, Байден назвав Путіна воєнним злочинцем через неспровоковане вторгнення в Україну. Це перша така заява з вуст американського лідера з часів російського вторгнення в Україну.
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