"Неприйнятні висловлювання": Росія вручила послу США ноту після того, як Байден назвав Путіна воєнним злочинцем

Про це йдеться у заяві російського міністерства, повідомило "Радіо Свобода".

"Такі заяви американського президента, не гідні високопоставленого державного діяча, поставили російсько-американські відносини на межу розриву", – йдеться у повідомленні.



МЗС Росії вручило Саллівану ноту протесту.



Нагадаємо, Байден назвав Путіна воєнним злочинцем через неспровоковане вторгнення в Україну. Це перша така заява з вуст американського лідера з часів російського вторгнення в Україну.



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