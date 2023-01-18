"Неприйнятно": Кулеба відповів на пропозицію Угорщини скасувати санкції проти поплічників Путіна
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що позиція Угорщини стосовно санкцій проти РФ - неприйнятна
Про це Кулеба написав у твіттері.
"Пропозиції Угорщини скасувати санкції проти 9 соратників Путіна є неприйнятними. Натомість 10-й пакет санкцій ЄС має сильніше вдарити по Росії та її військовій груді: суворі санкції проти ракетної промисловості/безпілотників, фізичних осіб, енергетики, банків, ЗМІ та ІКТ, а також нові санкції проти Ірану", - написав міністр закордонних справ України.
- 18 січня у Європарламенті закликали канцлера Німеччини Олафа Шольца негайно надати Україні необхідне озброєння, зокрема танки Leopard 2.
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