Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ми маємо певні успіхи. Наш вогневий контроль над основними транспортними артеріями Херсонщині має логічний розвиток та результат. Пересування, яке істерично робить окупаційне військо нам до вподоби. На свій страх і ризик окупанти використовують непроїзні мости виключно для евакуації командного складу РФ з окупованої території", - зауважила Гуменюк.