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Головна війна з Росією Непроїзні мости окупанти використовують для евакуації командного складу РФ, - керівник пресцентру ОК "Південь" Гуменюк
Ексклюзив

Непроїзні мости окупанти використовують для евакуації командного складу РФ, - керівник пресцентру ОК "Південь" Гуменюк

14 серпня, 2022 неділя
18:04
війна з Росією Антонівський міст

Керівник пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк повідомила, що ситуація на Півдні складна, напружена, але під контролем ЗСУ

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ми маємо певні успіхи. Наш вогневий контроль над основними транспортними артеріями Херсонщині має логічний розвиток та результат. Пересування, яке істерично робить окупаційне військо нам до вподоби. На свій страх і ризик окупанти використовують непроїзні мости виключно для евакуації командного складу РФ з окупованої території", - зауважила Гуменюк.

  • 12 серпня Збройні сили України влучили в четвертий і останній міст в Херсонській області, який противник використовував для перекидання техніки на правобережну частину.
  • 13 серпня українські військові вивели з ладу міст дамби у Новій Каховці. 
  • У ніч проти 14 серпня Збройні сили України завдали чергового удару по Антонівському мосту в тимчасово окупованому Херсоні
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