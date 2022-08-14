Непроїзні мости окупанти використовують для евакуації командного складу РФ, - керівник пресцентру ОК "Південь" Гуменюк
Керівник пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк повідомила, що ситуація на Півдні складна, напружена, але під контролем ЗСУ
Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ми маємо певні успіхи. Наш вогневий контроль над основними транспортними артеріями Херсонщині має логічний розвиток та результат. Пересування, яке істерично робить окупаційне військо нам до вподоби. На свій страх і ризик окупанти використовують непроїзні мости виключно для евакуації командного складу РФ з окупованої території", - зауважила Гуменюк.
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