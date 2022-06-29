Несправність і "аварія": гвинтокрили росіян самознищуються на тимчасово окупованих територіях
Увечері 28 червня недалеко від села Володимирівка Запорізької області впав гелікоптер РФ, ймовірно, після цього він загорівся
Про одне з таких "самознищень" повідомив у телеграм-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.
"Учора близько 18:30 - 19:00 в Якимівському районі недалеко від села Володимирівка працівники, які знаходилися в полях, стали свідками падіння гелікоптера росіян. Швидше за все сталося через технічну несправність, або він щось зачепив.
Після падіння піднявся чорний дим, судячи з усього, загорівся. Після падіння до місця приїхало багато русні й так звана "міліція", - йдеться в повідомленні.
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