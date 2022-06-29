Про одне з таких "самознищень" повідомив у телеграм-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

"Учора близько 18:30 - 19:00 в Якимівському районі недалеко від села Володимирівка працівники, які знаходилися в полях, стали свідками падіння гелікоптера росіян. Швидше за все сталося через технічну несправність, або він щось зачепив.

Після падіння піднявся чорний дим, судячи з усього, загорівся. Після падіння до місця приїхало багато русні й так звана "міліція", - йдеться в повідомленні.

27 червня ЗСУ відбили наступ північніше від Слов'янська, знищили ворожий склад завдяки HIMARS і звільнили кілька населених пунктів на Херсонщині.

Бійці 81-ї бригади ЗСУ показали відео знищення батареї російських самохідних гаубиць 2СЗ "Акація".