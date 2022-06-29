Про це повідомили Десантно-штурмові війська ЗСУ в телеграмі.

"На одному з напрямків ведення бойових дій, підрозділами 81 окремої аеромобільної бригади ДШВ та Сухопутних військ ЗС України з використанням 155-мм гаубиць M777 знищено ворожу батарею самохідних гаубиць 2С3 "Акація". Полювання продовжується!" - наголосили в ЗСУ.

27 червня ЗСУ відбили наступ північніше від Слов'янська, знищили ворожий склад завдяки HIMARS і звільнили кілька населених пунктів на Херсонщині.

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