Українські десантники й піхотинці знищили батарею російських самохідних гаубиць "Акація"
Бійці 81-ї бригади ЗСУ показали відео знищення батареї російських самохідних гаубиць 2СЗ "Акація"
Про це повідомили Десантно-штурмові війська ЗСУ в телеграмі.
"На одному з напрямків ведення бойових дій, підрозділами 81 окремої аеромобільної бригади ДШВ та Сухопутних військ ЗС України з використанням 155-мм гаубиць M777 знищено ворожу батарею самохідних гаубиць 2С3 "Акація". Полювання продовжується!" - наголосили в ЗСУ.
- 27 червня ЗСУ відбили наступ північніше від Слов'янська, знищили ворожий склад завдяки HIMARS і звільнили кілька населених пунктів на Херсонщині.
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