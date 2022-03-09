Nestle призупиняє усі капітальні інвестиції в РФ

Про це повідомляє Reuters.



9 березня найбільша в світі продовольча група Nestle заявила, що призупинила всі капітальні інвестиції у РФ через її вторгнення в Україну.



Швейцарська група, яка вже припинила всю рекламу в Росії, додала, що продовжить постачати основні продукти харчування в країні.



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