Nestle призупиняє усі капітальні інвестиції в РФ
Компанія Nestle призупинила всі капітальні інвестиції в Росію після її вторгнення в Україну
Про це повідомляє Reuters.
9 березня найбільша в світі продовольча група Nestle заявила, що призупинила всі капітальні інвестиції у РФ через її вторгнення в Україну.
Швейцарська група, яка вже припинила всю рекламу в Росії, додала, що продовжить постачати основні продукти харчування в країні.
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