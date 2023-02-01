Про це він сказав в інтерв'ю CNN.

"Якщо мене попросять усі відповідні сторони, я, звичайно, розгляну це, але сам не наполягатиму", – сказав ізраїльський прем'єр.

За його словами, для такого сценарію має бути "правильний час та правильні обставини". Він підкреслив, що ініціатором можуть бути Україна, РФ або США.

Нетаньягу стверджує, що його просили стати посередником невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, але тоді він відмовився. Політик не уточнив, хто просив його виконати цю роль, але сказав, що прохання було "неофіційним".

Нетаньягу заявив, що вивчає можливість надання Україні системи ППО "Залізний купол".

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