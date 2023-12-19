Netflix створить спіноф серіалу "Венздей"

Про це пише Deadline.

Metro-Goldwyn-Mayer Television створить для стрімінгового сервісу Netflix спіноф серіалу "Венздей", який минулого року став найпопулярнішим англомовним проєктом стрімінгу. Майбутній серіал зосередиться на історії персонажа дядька Фестера, якого зіграв американський комік Фред Армісен.

Наразі проєкт перебуває на ранній стадії розробки. Розмови про відгалуження "Венздей" ведуться паралельно із підготовкою до 2-го сезону серіалу.

Американський комедійний серіал жахів вважається найпопулярнішим проєктом Netflix. Він отримав 252,1 млн переглядів, що майже вдвічі більше, ніж наступний за популярністю телевізійний проєкт на стримінгу.

Фред Армісен виконав головну роль в одному з епізодів першого сезону "Венздей", зігравши дядька Фестера - брата батька Венздей Гомеса Аддамса (Луїс Гузман), який використав свою здатність генерувати електрику, щоб відродити Річа.

Наразі інформації про те, про що буде наступний сезон "Венздей", мало. Його автори Майлз Міллар та Альфред Гоф натякнули, що глядачі можуть побачити більше членів родини Аддамс, що передбачає подальше розширення всесвіту та потенційне створення нових спінофів. Також проєкт досліджуватиме далі стосунки Венздей з її матір’ю. Виконавиця головної ролі Дженна Ортега, яка стане ще й продюсеркою 2 сезону, зазначила, що шоу буде більше акцентувати на жахах, а не на романтичних стосунках підлітків.

Серіал "Венздей" вийшов у листопаді 2022 року. За перший тиждень його перегляди склали понад 340 млн годин, що стало рекордом на Netflix серед англомовних серіалів. Лише за місяць "Венздей" набрав понад 1 млрд переглядів, ставши третім серіалом в історії Netflix з такими показниками.

Зйомки другого сезону шоу почнуться вже навесні 2024 року. Знімальний майданчик перенесли з Румунії до Ірландії.