Netflix запускає ігри в мобільному застосунку
Компанія Netflix оголосила про запуск ігор у своєму мобільному застосунку
Про це Netflix написали у Twitter.
"Netflix Ігри почнуть з’являтися в мобільному застосунку Netflix завтра (3 листопада, - Ред.). Спочатку на Android, а пізніше також на iOS", - йдеться у повідомленні.
Сервіс обіцяє, що ігри будуть ексклюзивними, без реклам та додаткових транзакцій.
Перші 5 ігор вже доступні для завантаження.
Також Netflix пояснили, що потрібно, аби отримати доступ:
- увійти в застосунок;
- перейти до вкладки з іграми;
- обрати бажану гру;
- завантажити її;
- грати в застосунку Netflix.
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