Netflix запускає ігри в мобільному застосунку

Про це Netflix написали у Twitter.



"Netflix Ігри почнуть з’являтися в мобільному застосунку Netflix завтра (3 листопада, - Ред.). Спочатку на Android, а пізніше також на iOS", - йдеться у повідомленні.



Сервіс обіцяє, що ігри будуть ексклюзивними, без реклам та додаткових транзакцій.



Перші 5 ігор вже доступні для завантаження.



увійти в застосунок;

перейти до вкладки з іграми;

обрати бажану гру;

завантажити її;

грати в застосунку Netflix.