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Головна війна з Росією "Неуважно читав Достоєвського": посол України у США прокоментувала слова Папи Римського про "гуманізм російського народу"

"Неуважно читав Достоєвського": посол України у США прокоментувала слова Папи Римського про "гуманізм російського народу"

7 листопада, 2022 понедiлок
09:24
війна з Росією Папа Римський Франциск

Посол України в США Оксана Маркарова порадила Папі Римському уважніше читати твори письменника Федора Достоєвського, у відповідь на його вислів про "гуманізм російського народу"

Про це Маркарова написала у facebook

На її думку, Папа Римський, мабуть, неуважно читав Достоєвського, інакше він не дивувався б жорсткості росіян, яка їм природно притаманна. 

"А декілька  інших творів російських письменників та поетів, включно з Пушкіним, Купріним, Булгаковим, як і навіть поверхневе вивчення правдивої історії нашого регіону, показало б що гуманізмом не пахло в Московії ні при Івану Грозному в 1547, ні в 1708, коли було брутально вирізано Батурин, ні в кожній події після того", - переконана Маркарова. 

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