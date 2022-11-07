Про це Маркарова написала у facebook.

На її думку, Папа Римський, мабуть, неуважно читав Достоєвського, інакше він не дивувався б жорсткості росіян, яка їм природно притаманна.

"А декілька інших творів російських письменників та поетів, включно з Пушкіним, Купріним, Булгаковим, як і навіть поверхневе вивчення правдивої історії нашого регіону, показало б що гуманізмом не пахло в Московії ні при Івану Грозному в 1547, ні в 1708, коли було брутально вирізано Батурин, ні в кожній події після того", - переконана Маркарова.

6 листопада Папа Франциск заявив, що його вражає жорстокість російських військових, бо він "має велику пошану до гуманізму російського народу".

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