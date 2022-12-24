Невдовзі ЗСУ матимуть інноваційну зброю, яка знищуватиме техніку противника мільйонної вартості, - Тарас Тополя
Благодійний фонд українського музичного гурту "Антитіла" долучився до розробки новітнього озброєння, якого поки ще немає в арсеналі ЗСУ
Про це лідер команди Тарас Тополя заявив 24 грудня 2022 року в інтерв'ю Радіо Свобода.
"Це дозволить по суті за 4-5 тисяч доларів знищувати техніку, яка вартує мільйони. Будь-яку техніку, кліренс (відстань від поверхні землі до найнижчої точки центральної частини транспортного засобу - ред.) якої вище 30 см", - зазначив він.
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Наразі нова розробка, за його словами, проходить випробування.
"Уже перші випробовування не на полі бою відбулися цієї штуки. Далі все ближче той час, коли її застосують у бойовому режимі. Я дуже надіюся, що все буде ефективно... І Надіюся, що на початку наступного року вже будуть якісь хороші новини", - наголосив Тополя.
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