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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Невдовзі ЗСУ матимуть інноваційну зброю, яка знищуватиме техніку противника мільйонної вартості, - Тарас Тополя

Невдовзі ЗСУ матимуть інноваційну зброю, яка знищуватиме техніку противника мільйонної вартості, - Тарас Тополя

24 грудня, 2022 субота
18:51
війна з Росією Тарас Тополя у Теробороні Києва. Березень 2022 року

Благодійний фонд українського музичного гурту "Антитіла" долучився до розробки новітнього озброєння, якого поки ще немає в арсеналі ЗСУ

Про це лідер команди Тарас Тополя заявив 24 грудня 2022 року в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Це дозволить по суті за 4-5 тисяч доларів знищувати техніку, яка вартує мільйони. Будь-яку техніку, кліренс (відстань від поверхні землі до найнижчої точки центральної частини транспортного засобу - ред.) якої вище 30 см", - зазначив він.

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Наразі нова розробка, за його словами, проходить випробування.

"Уже перші випробовування не на полі бою відбулися цієї штуки. Далі все ближче той час, коли її застосують у бойовому режимі. Я дуже надіюся, що все буде ефективно... І Надіюся, що на початку наступного року вже будуть якісь хороші новини", - наголосив Тополя.

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зброя
ЗСУ
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