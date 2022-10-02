Цю інформацію виданню Business Insider підтвердило федеральне міністерство оборони Німеччини.

Відомство підтвердило, що після виявлення безпілотників у безпосередній близькості від військового полігону на кордоні між Баварією та землею Гессен була проведена поліцейська операція, розслідування триває.

Від джерел у сфері безпеки, Business Insider дізналися, що безпілотників біля тренувального полігону було не менше десяти. Водночас стверджується, що "жодної небезпеки для громадськості в будь-який час не було".

Хто стоїть за ймовірним стеженням за українськими військовими, в міністерстві не повідомили, але неофіційно підозрюють, що це може бути Росія.

16 червня розвідка Нідерландів повідомила, що викрила російського шпигуна, який із фальшивими документами намагався влаштуватися на стажування в Міжнародний кримінальний суд у Гаазі. "Якби офіцеру розвідки вдалося почати роботу в МКС, він міг би збирати там розвідувальні дані та шукати (або вербувати) джерела, щоб організувати доступ доцифрової бази даних суду", – сказав шеф нідерландської розвідки Ерік Акербум.

26 серпня стало відомо, що російські спецслужби шпигували в Німеччині за тим, як українські військові навчаються володіти західними системами озброєнь.