Невідомі намагалися шпигувати за тренуванням українських військових у Німеччині, - Business Insider
Невідомі особи, ймовірно, намагалися шпигувати за тренувальним полігоном Бундесверу "Wildflecken" за допомогою безпілотників в ніч з 30 вересня на 1 жовтня, де українські військові навчаються на бронеавтомобілях Dingo
Цю інформацію виданню Business Insider підтвердило федеральне міністерство оборони Німеччини.
Відомство підтвердило, що після виявлення безпілотників у безпосередній близькості від військового полігону на кордоні між Баварією та землею Гессен була проведена поліцейська операція, розслідування триває.
Від джерел у сфері безпеки, Business Insider дізналися, що безпілотників біля тренувального полігону було не менше десяти. Водночас стверджується, що "жодної небезпеки для громадськості в будь-який час не було".
Хто стоїть за ймовірним стеженням за українськими військовими, в міністерстві не повідомили, але неофіційно підозрюють, що це може бути Росія.
- 16 червня розвідка Нідерландів повідомила, що викрила російського шпигуна, який із фальшивими документами намагався влаштуватися на стажування в Міжнародний кримінальний суд у Гаазі. "Якби офіцеру розвідки вдалося почати роботу в МКС, він міг би збирати там розвідувальні дані та шукати (або вербувати) джерела, щоб організувати доступ доцифрової бази даних суду", – сказав шеф нідерландської розвідки Ерік Акербум.
- 26 серпня стало відомо, що російські спецслужби шпигували в Німеччині за тим, як українські військові навчаються володіти західними системами озброєнь.
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