Невідомі підпалили двері посольства Білорусі в Бельгії
В ніч на 9 серпня невідомі підпалили двері та ґанок посольства Білорусі в Брюсселі
Про це розповідає "Белсат".
Нагадаємо, рівно рік тому, у неділю, 9 серпня 2020 року у Білорусі почалися масові протести, щойно завершився останній день виборів президента.
У десятках міст розлючені громадяни вийшли на протест через фальсифікацію виборів у країні. В ніч з 9 на 10 серпня за повідомленням міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь акції відбулись у 33 містах.
"Ось так тепер виглядає вхід до білоруського посольства в Брюсселі", - написалли журналісти "Белсату" в соцмережах.
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