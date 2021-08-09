Невідомі підпалили двері посольства Білорусі в Бельгії

Про це розповідає "Белсат".



Нагадаємо, рівно рік тому, у неділю, 9 серпня 2020 року у Білорусі почалися масові протести, щойно завершився останній день виборів президента.



У десятках міст розлючені громадяни вийшли на протест через фальсифікацію виборів у країні. В ніч з 9 на 10 серпня за повідомленням міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь акції відбулись у 33 містах.



"Ось так тепер виглядає вхід до білоруського посольства в Брюсселі", - написалли журналісти "Белсату" в соцмережах.





Нагадаємо, 27 липня у Парижі невідомі вночі кинули трьома пляшками із бензином по будівлі посольства Куби. В країні в цей час проходили наймасовіші за десятки років протести