Неврологічні та психічні наслідки COVID-19 можуть виникати навіть за безсимптомного перебігу хвороби, - МОЗ

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.



Згідно з дослідженням, у тих, хто перехворів на COVID-19, могли бути:

втома або ж біль у м’язах;

головний біль;

головний біль разом із запамороченням;

проблеми зі сном;

тривога і депресія;

труднощі під час ходьби;

зміна нюху чи смаку;

сплутаність свідомості;

нервове збудження.

Нагадаємо, 21 лютого очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що в Україні стабілізується ситуація із захворюваністю на COVID-19 і зменшується кількість госпіталізованих.

У МОЗ підкреслили, що люди із вже діагностованими психічними та неврологічними розладами та ті, хто вживає психоактивні речовини, більш вразливі до коронавірусної хвороби та можуть мати більший ризик важкого перебігу та смерті внаслідок COVID-19.