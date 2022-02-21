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Неврологічні та психічні наслідки COVID-19 можуть виникати навіть за безсимптомного перебігу хвороби, - МОЗ

21 лютого, 2022 понедiлок
15:25
Коронавірус коронавірус

За даними медиків, неврологічні та психічні наслідки коронавірусу можуть виникати навіть за умови, що хвороба минула безсимптомно

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Згідно з дослідженням, у тих, хто перехворів на COVID-19, могли бути: 

  • втома або ж біль у м’язах;
  • головний біль;
  • головний біль разом із запамороченням;
  • проблеми зі сном;
  • тривога і депресія;
  • труднощі під час ходьби;
  • зміна нюху чи смаку;
  • сплутаність свідомості;
  • нервове збудження. 
У МОЗ підкреслили, що люди із вже діагностованими психічними та неврологічними розладами та ті, хто вживає психоактивні речовини, більш вразливі до коронавірусної хвороби та можуть мати більший ризик важкого перебігу та смерті внаслідок COVID-19.
 
  • Нагадаємо, 21 лютого очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що в Україні стабілізується ситуація із захворюваністю на COVID-19 і зменшується кількість госпіталізованих.
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