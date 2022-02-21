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Неврологічні та психічні наслідки COVID-19 можуть виникати навіть за безсимптомного перебігу хвороби, - МОЗ
За даними медиків, неврологічні та психічні наслідки коронавірусу можуть виникати навіть за умови, що хвороба минула безсимптомно
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Згідно з дослідженням, у тих, хто перехворів на COVID-19, могли бути:
- втома або ж біль у м’язах;
- головний біль;
- головний біль разом із запамороченням;
- проблеми зі сном;
- тривога і депресія;
- труднощі під час ходьби;
- зміна нюху чи смаку;
- сплутаність свідомості;
- нервове збудження.
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