Британія передасть Україні у 2024 році понад 10 тис. безпілотників

Про це повідомив міністр оборони країни Грант Шаппс після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

"Фінансування забезпечить понад 10 тис. безпілотних платформ, більшість із яких є безпілотниками від першої особи (FPV), 1000 ударних безпілотників, які були досліджені та розроблені у Великій Британії, а також розвідувальні та морські дрони", - інформує міноборони Британії

Зазначається, що йдеться про розширення пакета безпілотників на 200 млн фунтів, про який у січні повідомив прем'єр Британії Ріші Сунак.

"Я нарощую наше зобов'язання озброїти Україну передовими новими безпілотниками, що надходять безпосередньо з провідної світової оборонної промисловості Великої Британії: прямо з заводу - на лінію фронту. Я закликаю міжнародних партнерів приєднатися до Великої Британії в цих зусиллях", - заявив британський міністр.

У Міноборони України заявили, що ЗСУ використовують зброю, надану Великою Британією, з "безпрецедентним ефектом", зокрема йдеться про атаки на Чорноморський флот РФ.

"Оскільки понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів із цього пакета буде витрачено на морський потенціал, Україна продовжить змінювати ситуацію в Чорному морі", - додали у міністерстві.

Британське відомство зазначило, що українські військові "заслужили значної уваги завдяки високоефективному застосуванню" різних типів безпілотників — знищенню чи ураженню тисяч одиниць російського оснащення і техніки за допомогою "набагато дешевших систем".