Британія передасть Україні у 2024 році понад 10 тис. безпілотників
Велика Британія оголосила про виділення 325 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб надати Україні 10 тис. безпілотників впродовж 2024 року
Про це повідомив міністр оборони країни Грант Шаппс після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві.
"Фінансування забезпечить понад 10 тис. безпілотних платформ, більшість із яких є безпілотниками від першої особи (FPV), 1000 ударних безпілотників, які були досліджені та розроблені у Великій Британії, а також розвідувальні та морські дрони", - інформує міноборони Британії
Зазначається, що йдеться про розширення пакета безпілотників на 200 млн фунтів, про який у січні повідомив прем'єр Британії Ріші Сунак.
"Я нарощую наше зобов'язання озброїти Україну передовими новими безпілотниками, що надходять безпосередньо з провідної світової оборонної промисловості Великої Британії: прямо з заводу - на лінію фронту. Я закликаю міжнародних партнерів приєднатися до Великої Британії в цих зусиллях", - заявив британський міністр.
У Міноборони України заявили, що ЗСУ використовують зброю, надану Великою Британією, з "безпрецедентним ефектом", зокрема йдеться про атаки на Чорноморський флот РФ.
"Оскільки понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів із цього пакета буде витрачено на морський потенціал, Україна продовжить змінювати ситуацію в Чорному морі", - додали у міністерстві.
Британське відомство зазначило, що українські військові "заслужили значної уваги завдяки високоефективному застосуванню" різних типів безпілотників — знищенню чи ураженню тисяч одиниць російського оснащення і техніки за допомогою "набагато дешевших систем".
- Нагадаємо, що Латвія та Велика Британія спільно очолюють Коаліцію дронів для України. Серед країн, які доєдналися до ініціативи, — Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди. Загалом заплановано залучити близько 20 країн.
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