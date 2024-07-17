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Через гендерні закони у Каліфорнії: Маск переносить штаб-квартири компаній SpaceX та X до Техасу

17 липня, 2024 середа
11:26
Новини соцмережа Х (Твіттер)

Американський бізнесмен Ілон Маск у вівторок, 16 липня, заявив, що переносить штаб-квартири ще двох своїх компаній - соціальної мережі X і космічної компанії SpaceX - з Каліфорнії до Техасу на тлі закону про гендерну ідентичність

Зміст

Про це пише Reuters.

Маск наголосив, що він засуджує новий закон Каліфорнії, який забороняє шкільним округам вимагати від вчителів повідомляти батьків, коли дитина змінює гендерну ідентичність або сексуальну орієнтацію, та вважає його "останньою краплею".

"Цей закон і багато інших, які передували йому, б’ють по сім’ях, так і по компанії", - написав він у своїй соцмережі Х.

Агентство зазначає, що Макс, найбагатша людина у світі, ще 2021 року змінив місце проживання на Техас, де прибутковий податок штату з фізичних осіб не стягується.

Як генеральний директор SpaceX і Tesla в останні роки він почав відверто висловлюватися про політику і часто критикує адміністрацію Байдена і позицію демократів з таких питань, як права трансгендерів та імміграція.

Маск заявив, що головний офіс SpaceX переїде до приміщення в Бока-Чіка, штат Техас, тоді як X переїде до Остіна. Але в якій мірі робочі місця або потужності в Каліфорнії будуть перенесені до Техасу, поки не уточнюється.

  • Нещодавно Маск заявив про намір щомісячно вкладати 45 млн доларів у політичну групу, яка підтримує Дональда Трампа, для підтримки його виборчої кампанії.

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