Через гендерні закони у Каліфорнії: Маск переносить штаб-квартири компаній SpaceX та X до Техасу

Про це пише Reuters.

Маск наголосив, що він засуджує новий закон Каліфорнії, який забороняє шкільним округам вимагати від вчителів повідомляти батьків, коли дитина змінює гендерну ідентичність або сексуальну орієнтацію, та вважає його "останньою краплею".

"Цей закон і багато інших, які передували йому, б’ють по сім’ях, так і по компанії", - написав він у своїй соцмережі Х.

Агентство зазначає, що Макс, найбагатша людина у світі, ще 2021 року змінив місце проживання на Техас, де прибутковий податок штату з фізичних осіб не стягується.



Як генеральний директор SpaceX і Tesla в останні роки він почав відверто висловлюватися про політику і часто критикує адміністрацію Байдена і позицію демократів з таких питань, як права трансгендерів та імміграція.

Маск заявив, що головний офіс SpaceX переїде до приміщення в Бока-Чіка, штат Техас, тоді як X переїде до Остіна. Але в якій мірі робочі місця або потужності в Каліфорнії будуть перенесені до Техасу, поки не уточнюється.