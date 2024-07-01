Демократи планують достроково висунути Байдена в президенти США, аби припинити партійні дискусії щодо його заміни, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Зазначається, що потенційна дата дострокового висунення Байдена – 21 липня.

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Таке рішення розглядається, щоб упевнитись в участі Байдена у голосуванні в листопаді, і водночас придушити внутрішньопартійні дискусії про його заміну після поганих результатів на дебатах з Дональдом Трампом.

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Демократи вже планували висунути 81-річного Байдена до з’їзду 19 серпня, щоб переконатися, що він з’явиться в бюлетені для голосування в Огайо, де крайній термін для сертифікації кандидатів – 7 серпня.

Дата 21 липня відбудеться через 10 днів після винесення вироку Трампу на Манхеттені за його засудження у справі про підкуп порнозірки. А також ця дата буде лише через три дні після того, як Трамп має прийняти кандидатуру своєї партії на з’їзді Республіканської партії в Мілуокі.

Дебати Байдена і Трампа

Кандидати у президенти США Джозеф Байден і Дональд Трамп провели 27 червня перші дебати. Зокрема, говорили й про Україну.

Згідно з опитуванням CNN, після дебатів Джо Байдена та Дональда Трампа 5% спостерігачів змінили думку щодо того, за кого голосувати: Трампа назвали переможцем дебатів 67% глядачів, Байдена - 33%.

Згодом у виборчому штабі Байдена спростували чутки про зняття його кандидатури з цьогорічних президентських виборів після невдачі на дебатах з Трампом.

Байден уперше прокоментував свій виступ на президентських дебатах із Дональдом Трампом, частково визнавши, що він був поганим. Водночас він запевнив, що зможе виконувати роботу очільника Білого дому.

Байден визнав незадовільним виступ на дебатах із Трампом, але наразі не збирається знімати з виборів власну кандидатуру.

Байден сказав, що він розуміє занепокоєння щодо результатів дебатів проти Дональда Трампа, проте попросив спонсорів своєї кампанії не відвертатися від нього.