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Байден просить спонсорів своєї кампанії не відвертатися від нього, - Bloomberg

30 червня, 2024 неділя
15:19
Світ Джо Байден

Президент США Джо Байден сказав, що він розуміє занепокоєння щодо результатів дебатів проти Дональда Трампа, проте попросив спонсорів своєї кампанії не відвертатися від нього

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Про це повідомляє Bloomberg.

"Я розумію стурбованість дебатами. Я розумію. Я провів не чудову ніч", — сказав Байден у суботу, 29 червня, на зборі коштів.

Перед близько 150 присутніми Байден повторив, що не балотувався б, "якби я не вірив, що зможу виграти", оскільки він прагне відновити імпульс після програшу в дебатах, які викликали тривогу серед демократів. 

Демократичні донори, законодавці та стратеги були приголомшені результатами дебатів Байдена, дехто закликав президента розглянути можливість піти у відставку. 

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Програш Байдена в дебатах також ризикує зменшити його здатність зі збору коштів, оскільки Трамп, імовірний кандидат від Республіканської партії, завойовує позиції серед спонсорів. Кампанія Байдена применшила ці побоювання, адже зібрала $27 млн між днем ​​дебатів і вечором п’ятниці.

У списку запрошених на подію з вхідною вартістю понад $250 тис. були випускники Goldman Sachs Group Inc. Ерік Міндіч і Ніколь Девісон Фокс, а також актори Сара Джессіка Паркер і Меттью Бродерік, співголова Loews Corp. Джон Тіш, засновник Tiger 21 Майкл Зонненфельдт і продюсер кіно та телебачення Даррен Стар. Також був присутній керуючий партнер і засновник Skybridge Capital Ентоні Скарамуччі.

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Спеціаліст, який працював над заходом і не мав права обговорювати це публічно, сказав, що кампанії не було відомо про вихід донорів.

81-річний Байден сказав своїм прихильникам на мітингу після дебатів у Північній Кароліні в п’ятницю, що він налаштований перемогти на виборах у листопаді.

Дебати Байдена і Трампа

Кандидати у президенти США Джозеф Байден і Дональд Трамп провели 27 червня перші дебати. Зокрема, говорили й про Україну. 

Згідно з опитуванням CNN, після дебатів Джо Байдена та Дональда Трампа 5% спостерігачів змінили думку щодо того, за кого голосувати: Трампа назвали переможцем дебатів 67% глядачів, Байдена - 33%.

Згодом у виборчому штабі Байдена спростували чутки про зняття його кандидатури з цьогорічних президентських виборів після невдачі на дебатах з Трампом.

Байден уперше прокоментував свій виступ на президентських дебатах із Дональдом Трампом, частково визнавши, що він був поганим. Водночас він запевнив, що зможе виконувати роботу очільника Білого дому.

Байден визнав незадовільним виступ на дебатах із Трампом, але наразі не збирається знімати з виборів власну кандидатуру.

Теги:
вибори
вибори президента
Джо Байден
вибори у США
США
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