Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство До Києва прибули міністерка розвитку Німеччини Шульце та президентка Європарламенту Мецола

До Києва прибули міністерка розвитку Німеччини Шульце та президентка Європарламенту Мецола

9 травня, 2024 четвер
11:25
Суспільство Роберта Мецола і Руслан Стефанчук
Зміст

У четвер, 9 травня, до столиці України із неанонсованим візитом прибули міністерка розвитку та економічного співробітництва Німеччини Свенья Шульце та президентка Європарламенту Роберта Мецола

Про візит міністерка розвитку Німеччини повідомляють Tagesschau та "Укрінформ".

"Люди тут щодня відбудовують свою країну, вони не здаються", - сказала Шульце в Києві.

Зазначається, що основною темою візиту є підготовка до конференції з питань відновлення України, яка відбудеться в Берліні 11 та 12 червня.

Міністерка наголосила, що під час зустрічей з українськими посадовцями, вони планують обговорити розширення української електромережі за допомогою Німеччини та підготовку кваліфікованих кадрів.

Натомість у Telegram-каналі Верховної Ради повідомили, що до Києва також прибула президентка Європейського парламенту Роберта Мецола. 

"Європарламент завжди мав сильний голос, коли йшлося про створення міжнародної коаліції на підтримку нашої боротьби за свободу та європейські цінності, коли йшлося про постачання зброї в Україну та посилення санкційного тиску проти Росії", - йдеться у повідомленні.

  • Нагадаємо, що Роберта Мецола 3 березня 2023 року вже приїжджала до Києва, де зустрічалася зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

Теги:
Світ
Україна
новини Києва
Руслан Стефанчук
Світ про Україну
Читайте також:
Карта. Часів Яр_0805
Автор Богдан Бачинський
8 травня, 2024 середа
Карта бойових дій за період 1-8 травня: зс РФ втратили перемогу на 9 травня
6 травня, 2024 понедiлок
Експериментував у польоті над "сірою" зоною: авіаексперт Криволап про збиття російського Су-25 на Донеччині
На фото: Шведський співак Ерік Сааде з палестинською арафаткою
8 травня, 2024 середа
Шведський співак Ерік Сааде порушив правила Євробачення і вийшов на сцену з палестинською арафаткою
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.31
    Купівля 39.31
    Продаж 39.8
  • EUR
    Купівля 42.19
    Продаж 42.88
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
9 травня
12:31
Еспресо логотип
Росія атакувала супутникове мовлення Еспресо
12:25
Ексклюзив
мобілізація
Нардепка Фріз розповіла, чи виправдає очікування законопроєкт про мобілізацію засуджених
12:25
прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс
Прем'єр Ірландії повідомив, що братиме участь в українському Саміті миру
12:02
OPINION
Андрій Магера
Путін нелегітимний з 2018 року
12:01
електроенергія
Значний дефіцит, можливі аварійні відключення: ситуація в енергосистемі станом на 9 травня
11:58
телевізор немає сигналу
Російські хакери зламали супутниковий сигнал українських каналів і запустили трансляцію параду в Москві
11:53
речник Держдепу США Метью Міллер
"Повернемося до того темпу, в якому були до перерви у фінансуванні": речник держдепу США про допомогу Україні
11:47
Росіяни приписали Наталі Портман фейкові слова про червону армію
Напередодні 9 Травня росіяни поширили фейкові цитати Ді Капріо, Йовович і Портман про червону армію
11:33
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія завдала найбільших за останні тижні ракетних ударів по Україні та як збивають ворожі дрони на підльоті до Києва. Акценти світових ЗМІ 9 травня
11:20
Ексклюзив
окупанти орки війська рф
Накопичених військ РФ недостатньо для штурму Харкова, але ворог здатен на рейдові дії, - військовий оглядач Попович
11:16
На фото: Jerry Heil і alyona alyona
Пісня представниць України на Євробаченні-2024 Teresa & Maria перебуває в чартах 27 країн світу
11:14
Микола Сольский
Рада звільнила міністра агрополітики Сольського
11:08
На перші €4 млн, які словаки зібрали для України, закуплять майже 2 700 артснарядів
10:51
Верховна Рада
Рада підтримала в цілому законопроєкт про посилення відповідальності за порушення мобілізації
10:51
"Орел і Решка"
Росіяни зніматимуть "Орел і Решка" в окупованому Маріуполі, українська продюсерка пригрозила судом
10:50
OPINION
Ірина Федорів
(Не)відновити Мінрегіон. На Банковій усвідомили наслідки неякісного урядування Кубракова? 
10:46
Оновлено
Олександр Кубраков, віце-прем’єр-міністр з питань відновлення України – міністр з питань громад
Парламент звільнив віцепрем'єра Кубракова
10:21
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 9 травня: скільки коштує долар, євро та злотий
10:20
Ніколас Кейдж
Співачка FKA Twigs та Ніколас Кейдж зіграють Марію та Йосипа у фільмі жахів про Ісуса
10:14
Ексклюзив
Карта. Часів Яр_0805
Відбувалися стрілкові бої, але в Часів Яр ворог не зайшов, - боєць ЗСУ Сазонов
10:11
Полював на системи ППО та позиції Сил оборони: СБУ затримала рецидивіста з Харкова
10:09
OPINION
Валерій Пекар
Нам потрібне "Ніколи знову 2.0"
09:52
вибори у Північній Македонії
Вибори у Північній Македонії: перемогу здобула опозиція
09:43
Білий Дім
Наприкінці року Байден може зробити новий запит на допомогу Україні
09:39
Оновлено
Сі Цзіньпін літак
Сі Цзіньпін розпочав візит до Угорщини
09:38
На фото: Логотип Євробачення-2024
Усе про другий півфінал Євробачення-2024: хто виступає та де дивитися
09:32
Ексклюзив
Авдіївка
Вже пройшла ейфорія у більшості людей, які дочекались росіян, - начальник Авдіївської МВА Барабаш
08:55
Чернігів
МВА: Росія планує удари по телевежі та адмінбудівлях Чернігова
08:43
Оновлено
на фото наслідки обстрілу Харкова 8 травня 2024 року
Росія 8 травня атакувала житловий район Харкова: серед поранених 4 дитини, двоє з них в реанімації
08:36
Нікополь. Обстріл
РФ вранці вдарила по Нікополю: двоє загиблих та постраждалих
08:26
Маркіян Дмитрасевич
ВАКС арештував заступника міністра агрополітики Дмитрасевича до 7 липня
08:21
окупант
В окупованому Алчевську нарахували понад 300 нових могил місцевих із підрозділів росармії, - голова Луганської ОВА
08:05
OPINION
Юрій Богданов
Війна: що буде далі? Тактичний і стратегічний погляд
08:01
Інтерв’ю
Зоя Литвин
Освіта в Україні: комплекс меншовартості та знецінення ролі вчителя. Розмова із Зоєю Литвин
07:55
Оновлено
шахед
Нічна атака РФ: через влучання БПЛА на Миколаївщині пошкоджений будинок культури
07:53
військовий квиток, мобілізація
Коли релігійні переконання можуть стати підставою для ухилення від мобілізації: роз'яснення Верховного суду
07:44
Оновлено
ракетний корабель РФ "Сєрпухов"
Росія завела ракетоносії у Чорному морі до пунктів базування
07:40
Оновлено
втрати окупантів
Система РСЗВ, 1300 окупантів та 11 танків: втрати РФ за добу війни в Україні
07:33
Оновлено
Білгород
РФ заявила про знищення 21 повітряної цілі: у Краснодарському краї є влучання по нафтобазі, у Білгороді 8 постраждалих
07:16
Естонія
Естонія викликала тимчасового повіреного у справах Росії через збої в роботі GPS
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV