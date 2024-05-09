До Києва прибули міністерка розвитку Німеччини Шульце та президентка Європарламенту Мецола
У четвер, 9 травня, до столиці України із неанонсованим візитом прибули міністерка розвитку та економічного співробітництва Німеччини Свенья Шульце та президентка Європарламенту Роберта Мецола
Про візит міністерка розвитку Німеччини повідомляють Tagesschau та "Укрінформ".
"Люди тут щодня відбудовують свою країну, вони не здаються", - сказала Шульце в Києві.
Зазначається, що основною темою візиту є підготовка до конференції з питань відновлення України, яка відбудеться в Берліні 11 та 12 червня.
Міністерка наголосила, що під час зустрічей з українськими посадовцями, вони планують обговорити розширення української електромережі за допомогою Німеччини та підготовку кваліфікованих кадрів.
Натомість у Telegram-каналі Верховної Ради повідомили, що до Києва також прибула президентка Європейського парламенту Роберта Мецола.
"Європарламент завжди мав сильний голос, коли йшлося про створення міжнародної коаліції на підтримку нашої боротьби за свободу та європейські цінності, коли йшлося про постачання зброї в Україну та посилення санкційного тиску проти Росії", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, що Роберта Мецола 3 березня 2023 року вже приїжджала до Києва, де зустрічалася зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком.
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