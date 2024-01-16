До "коаліції дронів" приєднались уже майже 20 країн, - міноборони Латвії

Про це повідомляє Bloomberg.

Спрудс відмовився надавати подальші подробиці проєкту безпілотників, заявивши, що "зараз ми перебуваємо на етапі, коли наближаємося до 20 партнерів" у "коаліції дронів".

Заяви міністра оборони Латвії є першим свідченням масштабу ініціативи щодо безпілотників після того, як відповідний план був представлений на зустрічі з його українським колегою Рустемом Умєровим у грудні 2023 року.

За його словами, ця ініціатива допоможе українським військовим у війні, де використання дронів стало важливим елементом бойових дій.

"Основна мета – зробити все, щоб якомога більше цих безпілотників було доставлено в Україну", – сказав Спрудс.