До "коаліції дронів" приєднались уже майже 20 країн, - міноборони Латвії
Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що країна досягла прогресу у створенні коаліції з майже 20 країн для озброєння українських сил "тисячами" нових дронів
Про це повідомляє Bloomberg.
Спрудс відмовився надавати подальші подробиці проєкту безпілотників, заявивши, що "зараз ми перебуваємо на етапі, коли наближаємося до 20 партнерів" у "коаліції дронів".
Заяви міністра оборони Латвії є першим свідченням масштабу ініціативи щодо безпілотників після того, як відповідний план був представлений на зустрічі з його українським колегою Рустемом Умєровим у грудні 2023 року.
За його словами, ця ініціатива допоможе українським військовим у війні, де використання дронів стало важливим елементом бойових дій.
"Основна мета – зробити все, щоб якомога більше цих безпілотників було доставлено в Україну", – сказав Спрудс.
- Нагадаємо, 12 грудня міністр оборони Латвії Андріс Спрудс під час зустрічі з очільником оборонного відомства України Рустемои Умєровим у Києві ініціював створення коаліції дронів.
- 11 січня під час візиту президента Володимира Зеленського до Латвії, очільник країни Едгарс Рінкевичс анонсував новий пакет військової допомоги Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.95 Купівля 37.95Продаж 38.67
- EUR Купівля 41.48Продаж 42.55
- Актуальне
- Важливе