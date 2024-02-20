До річниці війни в Україні відбудуться засідання Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки ООН
У п’ятницю, 23 лютого, засідатимуть окремо Генеральна Асамблея ООН та Рада Безпеки, яка проведе відкриті дебати з приводу другої річниці повномасштабного російського вторгнення
У секретаріаті Радбезу повідомили, що дебати розпочнуться о 15:00 за східноамериканським часом (22:00 за Києвом), пише Укрінформ.
З проханням стосовно засідання Ради Безпеки звернулася Україна за підтримки Словенії, яка нині є непостійним членом РБ. Очікується, що з доповіддю виступить генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш. У дебатах візьме учать віцепрем’єр-міністр – міністр закордонних справ Словенії Таня Файон.
- 2 лютого Міжнародний суд ООН ухвалив рішення щодо позову України. Постпред України в ООН Сергій Кисилиця заявив, що "це означає, що справа України проти Росії відповідно до конвенції про геноцид від 1948 року просувається вперед".
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