До річниці війни в Україні відбудуться засідання Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки ООН

У секретаріаті Радбезу повідомили, що дебати розпочнуться о 15:00 за східноамериканським часом (22:00 за Києвом), пише Укрінформ.

З проханням стосовно засідання Ради Безпеки звернулася Україна за підтримки Словенії, яка нині є непостійним членом РБ. Очікується, що з доповіддю виступить генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш. У дебатах візьме учать віцепрем’єр-міністр – міністр закордонних справ Словенії Таня Файон.