"Допоможе зупинити російську агресію": Дуда про схвалення Палатою представників США пакету допомоги Україні

Про це він написав у соцмережі Х.

“Вдячний спікеру Джонсону. Схвалення Палатою представників Конгресу США пакету допомоги Україні є важливим рішенням, яке допоможе зупинити російську агресію" - йдеться у повідомленні.

Дуда наголосив, що цей крок є "яскравим підтвердженням лідерства Штатів серед усіх країн вільного світу".