"Допоможе зупинити російську агресію": Дуда про схвалення Палатою представників США пакету допомоги Україні
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що пакет допомоги України, схвалений Палатою представників Конгресу США, допоможе зупинити російську агресію
Про це він написав у соцмережі Х.
“Вдячний спікеру Джонсону. Схвалення Палатою представників Конгресу США пакету допомоги Україні є важливим рішенням, яке допоможе зупинити російську агресію" - йдеться у повідомленні.
Дуда наголосив, що цей крок є "яскравим підтвердженням лідерства Штатів серед усіх країн вільного світу".
- Нагадаємо, 20 квітня Палата представників Конгресу США провела історичне голосування, під час якого погодила пакет допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню у розмірі 95 млрд доларів.
- Міністр оборони США Ллойд Остін привітав схвалення Палатою представників США законопроєкту про допомогу Україні на $61 млрд і зазначив, що він сприятиме безпеці самої Америки.
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