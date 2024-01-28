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Фільми з Тімоті Шаламе. ТОП-7 ролей

28 січня, 2024 неділя
19:00
Кіно На фото: Тімоті Шаламе

Молодого актора охрестили "надією Голлівуду", а ми розповімо вам, чим же він заслужив на такий статус. Після відзначеної нагородами ролі у фільмі "Клич мене своїм ім'ям" Тімоті Шаламе підкорив глядача не тільки на батьківщині, а й завоював світову аудиторію

"Інтерстеллар", 2014

У центрі науково-фантастичної епопеї Крістофера Нолана — колишній пілот НАСА (Меттью Макконахі), якого найняли для польоту в космос у пошуках інших придатних для життя планет, а Шаламе грає його сина. Актор провів кілька місяців на знімальному майданчику з акторським складом, до якого входили Джессіка Честейн, Енн Хетеуей, Метт Деймон та Кейсі Аффлек.

 

"Міс Стівенс", 2016

За сюжетом учитель старшої школи супроводжує трьох учнів на драматичний конкурс. У цьому фільмі Шаламе став справжнім одкровенням. Він грає Біллі, найталановитішого з трьох молодих акторів, який бореться з поведінковими проблемами і відчайдушно потребує емоційного зв'язку. 

 

"Назви мене своїм ім'ям", 2017

Для багатьох відданих шанувальників Шаламе він завжди буде Еліо, молодим підлітком, який вискакує на танцмайданчик разом із Армі Хаммером у залитому сонцем фільмі Лукі Гуаданьїно. Цей персонаж є ідеальною демонстрацією багатьох талантів Шаламе, він приніс актору номінацію на SAG, BAFTA, "Золотий глобус" та "Оскар".

"Спекотні літні ночі", 2017

У кримінальній драмі Елайджі Байнума йдеться про дорослішання персонажа Тімоті Шаламе. Хлопця відправляють на Кейп-Код, щоб провести літо з тіткою. Натомість він потрапляє в банду і допомагає їй вивести наркобізнес на новий рівень. Його герой зачаровує своєю харизмою та незграбною сексуальністю.

 

"Леді Берд", 2017

Кайл, претензійний серцеїд, з яким зустрічається персонаж Сірші Ронан в режисерському дебюті Грети Гервіг — втілення бунтаря початку 2000-х років: бас-гітариста, що постійно курить, одержимого теоріями змови і війною в Іраку. 

 

"Гарний хлопчик", 2018

Один із найскладніших проектів актора на сьогоднішній день, драма Фелікса Ван Гренінгена про наркозалежність заснована на двох мемуарах: "Твік: дорослішання на метамфетамінах" Ніка Шеффа та "Гарний хлопчик: подорож батька через залежність його сина" Девіда Шеффа. Шалам грає змученого Ніка на шляху до одужання, яке проходить зовсім непросто. 

 

"Король", 2019

Шекспірівський епос Девіда Мішо. Тімоті Шаламе грає Генріха V — упертого правителя, який веде Англію в битву проти Франції за допомогою підступних придворних та свого вірного друга Фальстафа (Джоел Едгертон). 

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