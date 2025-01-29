Гендиректор Rheinmetall Паппергер прокоментував викриті плани Москви вбити його

Про це він заявив у Вільнюсі, передає LRT.

"Я думаю, що цілком зрозуміло, що такі країни, як Росія, не дуже задоволені, тому що ми як найбільший у світі виробник боєприпасів великого калібру допомагаємо західним країнам захистити себе", - сказав Паппергер.

Також гендиректор Rheinmetall додав, що правоохоронні органи займаються питаннями його безпеки.