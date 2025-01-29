Гендиректор Rheinmetall Паппергер прокоментував викриті плани Москви вбити його
Генеральний директор німецького виробника зброї Rheinmetall Армін Паппергер прокоментував викриті плани Росії здійснити на нього замах, заявивши, що Москва незадоволена допомогою концерну країнам Заходу
Про це він заявив у Вільнюсі, передає LRT.
"Я думаю, що цілком зрозуміло, що такі країни, як Росія, не дуже задоволені, тому що ми як найбільший у світі виробник боєприпасів великого калібру допомагаємо західним країнам захистити себе", - сказав Паппергер.
Також гендиректор Rheinmetall додав, що правоохоронні органи займаються питаннями його безпеки.
- 12 липня минулого року стало відомо, що російський уряд планував убити Арміна Паппергера – виконавчого директора німецького оборонного концерну Rheinmetall, який постачає зброю Україні.
- Уперше про російський намір вбити Паппергера підтвердили в НАТО 28 січня 2025 року - це зробив заступник помічника генсека НАТО з питань інновацій, гібридних та кібернетичних технологій Джеймс Аппатурай.
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