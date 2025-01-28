У НАТО підтвердили, що Росія планувала вбивство гендиректора Rheinmetall Паппергера

Про це пише Politico.

Ця заява є першою офіційною від НАТО чи США або ФРН, коли чиновник підтвердив планування росіянами замаху на Паппергера - про це повідомляли ЗМІ в липні 2024 року.

"Ми бачили інциденти саботажу, що відбувалися в країнах НАТО протягом останніх кількох років, під якими я маю на увазі сходження поїздів з рейок, підпал, напади на власність політиків, змови з метою вбивства лідерів галузі, таких як публічно глава Rheinmetall, але були й інші змови", - заявив Аппатурай.

Він розповів, що РФ здійснює набір персоналу для виконання змов в Інтернеті й залучає до злочинних дій "злочинні банди, молодь або мігрантів".

"Як правило, це робиться грубо, але робиться з метою посіяти занепокоєння, щоб підірвати підтримку України", - зазначив чиновник Альянсу.

Також Аппатурай наголосив, що викритий план щодо вбивства гендиректора Rheinmetall був частиною серії намірів РФ вбити керівників підприємств оборонної промисловості по всій Європі.

Чиновник заявив членам Європейського парламенту: стратегічна доктрина Росії полягає в тому, аби перемогти політичним шляхом, "використовуючи будь-які інструменти", зокрема політичне втручання й пошкодження інфраструктури.