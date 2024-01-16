Ізраїль уперше долучився до саміту щодо української Формули миру в Давосі
Ізраїль уперше взяв участь в обговоренні української Формули миру на зустрічі радників із питань національної безпеки й зовнішньої політики країн 14 січня в Давосі
Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.
"Ізраїль вперше взяв участь в обговоренні Формули миру Зеленського, яке відбулося на початку тижня. На четвертій зустрічі радників із національної безпеки у швейцарському Давосі Ізраїль представляв заступник голови Ради національної безпеки", – написав посол у телеграмі 16 січня.
- 14 січня у швейцарському місті Давос відбулася четверта зустріч радників з нацбезпеки щодо української Формули миру. На зустрічі обговорюють пункти Формули миру та узгоджують формат проведення Глобального саміту миру.
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