Ізраїль уперше долучився до саміту щодо української Формули миру в Давосі

Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

"Ізраїль вперше взяв участь в обговоренні Формули миру Зеленського, яке відбулося на початку тижня. На четвертій зустрічі радників із національної безпеки у швейцарському Давосі Ізраїль представляв заступник голови Ради національної безпеки", – написав посол у телеграмі 16 січня.