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Китай попросив Іран стримати напади хуситів на кораблі в Червоному морі, - Reuters

26 січня, 2024 п'ятниця
07:30
Світ Ілюстративне фото

Китайські посадовці попросили своїх іранських колег допомогти стримати напади на кораблі в Червоному морі з боку підтримуваних Іраном хуситів

Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що нещодавно на кількох останніх зустрічах у Пекіні та Тегерані посадовці обговорювали питання щодо нападів у Червоному морі. Проте у джерелах не надали подробиці про те, коли відбулися зустрічі або хто був присутній.

"По суті, Китай каже: "Якщо нашим інтересам буде завдано будь-якої шкоди, це вплине на наш бізнес з Тегераном. Тож скажіть хуситам проявити стриманість", - сказали у джерелі.

Напади, які, за словами хуситів, здійснюються на підтримку палестинців у Секторі Гази, підвищили вартість доставки та страхування, порушивши ключовий торговельний шлях між Азією та Європою, яким широко користуються кораблі з Китаю.

Натомість китайські посадовці не зробили жодних конкретних коментарів або погроз щодо того, як торговельні відносини Пекіна з Іраном можуть постраждати, якщо його інтересам буде завдано шкоди нападами хуситів.

  • Сполучені Штати закликали Китай переконати Іран вплинути на хуситів, які періодично атакують комерційні судна у Червоному морі.
Теги:
Китай
Іран
США
Військові новини
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