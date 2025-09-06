Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Клопотенко: схоже, Київрада хоче приховано продати Житній ринок

Клопотенко: схоже, Київрада хоче приховано продати Житній ринок

Анатолій Буряк
6 вересня, 2025 субота
20:10
Новини Житній ринок (Київ)

Ресторатор, популяризатор української національної кухні Євген Клопотенко заявив про відомий йому намір столичної влади щодо, як він вважає, прихованого продажу Житнього ринку на київському Подолі

Зміст

Про це він написав у себе на фейсбуці.

"Київрада хоче продати Житній всупереч думки громади. Перші дзвіночки того, що влада готує ринок на продаж з’явилися пару тижнів тому, коли мені одразу декілька джерел сказали, що "зацікавлені люди" ходять з питаннями, чи не потрібен вам Житній. А ось вже Київрада вносить на голосування сесії 11 вересня як невідкладні питання приватизації та оренди (читай, прихованої приватизації) ринку. Три місяці Київрада не працювала і одним з перших же питань, як виносять на голосування, стає питання продажу Житнього ринку. Дивні приоритети", - зазначив Клопотенко.

За його словами, питання допомоги киянам, які через масовані остріли втратити дім, питання аварійних мостів та підвищення обороноздатності країни "є набагато важливішими, ніж поспішний продаж комунальної власності". 

Читайте також: Олександр Мимрук. "Сірі коробки". 7 будівель Києва, які дратують містян, але цінуються архітекторами

Більш того, подібне рішення Клопотенко оцінює як "відверте ігнорування роботи Громадської робочої групи "Житній буде жити", процесу який ми вже кілька місяців ведемо разом із громадою, архітекторами, активістами, експертами". "Ми вже кілька місяців розробляємо реалістичні фінансові та юридичні моделі, які дозволяють відродити ринок поетапно, без його продажу, залишивши у власності громади та міста. Це рішення, яке враховує і культурну цінність Житнього, і економічну складову", - пояснив він.

"Житній ринок - не просто комунальне майно, це серце Подолу й частина культурної спадщини міста. Це не актив для продажу, а простір, який має жити для громади", - наголосив Клопотенко.

Читайте також: НАБУ підозрює екснардепа від ПР та столичну забудовницю у привласненні 18 га землі сільгоспринку в передмісті Києва: про яких фігурантів йдеться

У коментарях до допису ресторатора голова Громадської ради при КМДА та екскерівник Печерської у місті Києві райдержадміністрації Геннадій Кривошея запевнив Клопотенка у тому, що наразі під рішення Київради щодо Житнього ринку "немає більшості", але 
"маємо тримати це питання на контролі".

  • Розташований свого часу поруч зі столичною Львівською площею Сінний ринок, що як і Житній ринок теж вважався об'єктом архітектурної спадщини, у 2000-их роках було приватизовано, зруйновано та віддано під забудову.
Економіка
Культура
бізнес
архітектура
аграрії
новини Києва
Євген Клопотенко
