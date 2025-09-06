Клопотенко: схоже, Київрада хоче приховано продати Житній ринок

Про це він написав у себе на фейсбуці.

"Київрада хоче продати Житній всупереч думки громади. Перші дзвіночки того, що влада готує ринок на продаж з’явилися пару тижнів тому, коли мені одразу декілька джерел сказали, що "зацікавлені люди" ходять з питаннями, чи не потрібен вам Житній. А ось вже Київрада вносить на голосування сесії 11 вересня як невідкладні питання приватизації та оренди (читай, прихованої приватизації) ринку. Три місяці Київрада не працювала і одним з перших же питань, як виносять на голосування, стає питання продажу Житнього ринку. Дивні приоритети", - зазначив Клопотенко.

За його словами, питання допомоги киянам, які через масовані остріли втратити дім, питання аварійних мостів та підвищення обороноздатності країни "є набагато важливішими, ніж поспішний продаж комунальної власності".

Більш того, подібне рішення Клопотенко оцінює як "відверте ігнорування роботи Громадської робочої групи "Житній буде жити", процесу який ми вже кілька місяців ведемо разом із громадою, архітекторами, активістами, експертами". "Ми вже кілька місяців розробляємо реалістичні фінансові та юридичні моделі, які дозволяють відродити ринок поетапно, без його продажу, залишивши у власності громади та міста. Це рішення, яке враховує і культурну цінність Житнього, і економічну складову", - пояснив він.

"Житній ринок - не просто комунальне майно, це серце Подолу й частина культурної спадщини міста. Це не актив для продажу, а простір, який має жити для громади", - наголосив Клопотенко.

У коментарях до допису ресторатора голова Громадської ради при КМДА та екскерівник Печерської у місті Києві райдержадміністрації Геннадій Кривошея запевнив Клопотенка у тому, що наразі під рішення Київради щодо Житнього ринку "немає більшості", але

"маємо тримати це питання на контролі".