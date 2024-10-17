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КНДР офіційно оголосила Південну Корею "ворожою державою"

Катерина Ганжа
17 жовтня, 2024 четвер
09:55
Світ Кім Чен Ин інспектує війська КНДР

Північна Корея офіційно оголосила Південну Корею "ворожою державою"

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Про це повідомляє Reuters. 

Зазначається, що Національні збори Північної Кореї внесли зміни до конституції країни відповідно до обіцянки диктатора Кім Чен Ина відмовитися від "об'єднання" як національної мети.

Як повідомляє північнокорейське державне інформагентство KCNA, 15 жовтня Генеральний штаб Корейської народної армії вжив заходів для фізичного перекриття доріг і залізниць КНДР, які ведуть до Республіки Корея через східну та західну ділянки південного кордону у рамках повного відокремлення території КНДР від території РК.

Як розповів речник Міністерства національної оборони КНДР, вдень 15 жовтня військові сапери підірвали 60-метрові ділянки автодоріг і залізниці, тим самим остаточно заблокувавши будь-яке сполучення між Північчю та Півднем.

"Це неминучий і законний захід, вжитий відповідно до вимог конституції КНДР, яка чітко визначає Республіку Корея як ворожу державу, та необхідний для посилення оборони південного кордону, оскільки через серйозні політичні та військові провокації з боку ворожих сил ситуація тут продовжує погіршуватись і наближатися до непередбачуваної межі війни", - цитують представника північнокорейської армії у KCNA.

Також речник Міністерства оборони КНДР заявив, що Пхеньян зробить подальші кроки для "постійного зміцнення закритого південного кордону".

Водночас Південна Корея "рішуче засудила" зміни до конституції та визначення її як "ворожої держави", пообіцявши не відступати від своїх зусиль щодо мирного возз'єднання.

  • Військові Південної Кореї попередили, що КНДР, імовірно, у понеділок, 14 жовтня, готується підірвати дороги, які з'єднують з Сеулом.

  • У КНДР заявили, що 1,4 млн громадян подали заявки на вступ до армії через напруженість із Південною Кореєю.

     

     

Теги:
КНДР
Південна Корея
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