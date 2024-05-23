Комбат 92-ї ОШБр: коли ворог опиниться біля будинків ухилянтів, то забере найдорожче

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Ми вже пройшли етап комплектації, заявок достатньо багато. Бувають комічні, коли телефонують і люди кажуть: а можна три місяці служити у вас на передній лінії, а три місяці бути у Києві, і багато чого іншого, дуже цікаві насправді розмови. Це свідчить про те, що інформаційні компанії всередині нашої держави потребують покращення, щоб кожен військовозобов'язаний розумів, що таке військова служба і які перспективи її проходження", - розповів Федоренко.

Комбат розповів, що зараз починають роботу рекрутингові центри, яких на початку повномасштабної війни ще не було. Вони допомагають підібрати військову професію згідно з освітою та цивільним фахом, на якій боєць буде найбільш ефективним.

"Знаєте, є така позиція: я там доначу на Сили оборони й нехай воюють, хлопці навчені й так далі. Мобілізаційна потреба є, і треба усвідомити, якщо так станеться, що ми закінчимося, то так чи інакше тим, хто зараз ухиляється, і доведеться воювати. А якщо думають, що не доведеться воювати, то нехай просто подивляться у вікно історії уже повномасштабної війни - Ірпінь, Буча, Шевченково, Куп'янськ, Ізюм, що роблять москалі на нашій землі - катівні, вбивства, ґвалтівництва.

Тому, коли ворог опиниться на порогах будинків ухилянтів, він забере в них все найдорожче, зокрема й життя. Єдиний спосіб захистити свою сім'ю - в лавах Сил оборони кому дозволяє стан здоров'я. Тому, друзі, закликаю до свідомості, й разом точно впораємося", - підсумував Федоренко.