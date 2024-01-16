Компанія Apple знайшла спосіб обійти заборону на продаж смарт-годинників у США
Компанія Apple обійшла судову заборону на продаж своїх смарт-годинників Apple Series 9 і Ultra 2 в США. Правоохоронні органи встановили, що цифровий гігант може використовувати редизайн, та відновити продаж нових моделей Apple Watch
Про це повідомляє Reuters.
Заборона на імпорт, запроваджена Комісією з міжнародної торгівлі США, поширюється на годинник Apple Series 9 та Ultra 2 з 26 грудня минулого року. Зазначається, що менеджерам Apple вдалося переконати Апеляційний суд призупинити заборону.
Apple заявила, що пропонований редизайн дозволить їй обійти висновки про те, що годинник порушує патенти Masimo на пристрій для вимірювання рівня кисню в крові.
Apple повідомила агентству митного і прикордонного контролю США, що її оновлений годинник "не містить функції пульсоксиметрії".
"Заява Apple про те, що її оновлений годинник не містить пульсоксиметрії, є позитивним кроком на шляху до вирішення спору", - заявив представник Masimo.
- У грудні 2023 року Apple зупинила продаж свого смарт-годинника Apple Watch Series 9 і Ultra 2 у Сполучених Штатах через патентну суперечку. Цей крок був після рішення Комісії з міжнародної торгівлі США.
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