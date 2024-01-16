Компанія Apple знайшла спосіб обійти заборону на продаж смарт-годинників у США

Про це повідомляє Reuters.

Заборона на імпорт, запроваджена Комісією з міжнародної торгівлі США, поширюється на годинник Apple Series 9 та Ultra 2 з 26 грудня минулого року. Зазначається, що менеджерам Apple вдалося переконати Апеляційний суд призупинити заборону.

Apple заявила, що пропонований редизайн дозволить їй обійти висновки про те, що годинник порушує патенти Masimo на пристрій для вимірювання рівня кисню в крові.

Apple повідомила агентству митного і прикордонного контролю США, що її оновлений годинник "не містить функції пульсоксиметрії".

"Заява Apple про те, що її оновлений годинник не містить пульсоксиметрії, є позитивним кроком на шляху до вирішення спору", - заявив представник Masimo.