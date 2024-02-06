"Кращі результати для поранених": Британія показала, як навчає українських військових хірургів
Міністерство оборони Великої Британії показало фото підготовки українських військових хірургів
Світлини навчання відомство оприлюднило в Х.
"Українські хірурги співпрацюють із військовими хірургами Великої Британії, щоб забезпечити кращі результати для поранених. Медична служба оборонного відомства та Королівський коледж хірургів в Англії запросили українських хірургів на курс медичного навчання", - йдеться у повідомленні.
Відомство зазначає, що крім отримання знань від британських колег українці також поділилися власним досвідом із бойової хірургії.
- Раніше в Генштабі ЗСУ розповіли, як Велика Британія споряджає українських військових для навчання та ведення бойових дій. За даними Генштабу, з червня 2022 року Велика Британія видала понад 2,2 млн одиниць спорядження для 34 тис. військових ЗСУ.
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