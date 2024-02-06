"Кращі результати для поранених": Британія показала, як навчає українських військових хірургів

Світлини навчання відомство оприлюднило в Х.

"Українські хірурги співпрацюють із військовими хірургами Великої Британії, щоб забезпечити кращі результати для поранених. Медична служба оборонного відомства та Королівський коледж хірургів в Англії запросили українських хірургів на курс медичного навчання", - йдеться у повідомленні.

Відомство зазначає, що крім отримання знань від британських колег українці також поділилися власним досвідом із бойової хірургії.