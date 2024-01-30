Британія під час навчань надала комплекти спорядження 34 тис. українських військових
Понад 34 тис. військових ЗСУ отримали комплекти спорядження від Великої Британії під час навчань у країні
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Велика Британія з червня 2022 року видала військовим ЗСУ понад 2,2 млн одиниць спорядження.
"Понад 34 000 солдатів отримали комплекти в чорній сумці, що містить 65-70 предметів, включно з черевиками, шоломом та бронежилетом", - кажуть у Генштабі.
Після прибуття до Великої Британії для навчання в рамках програми Oр Interfleх українські військові отримують необхідні для служби речі на суму близько $3 тис. у логістичному центрі.
Як зазначає Генштаб, українським новобранцям надають форму, взуття, засоби захисту, аптечку, мультитул, рюкзак і сумку, а також "багато корисних "дрібничок", які знадобляться як під час тренувань, так і на передовій під час повернення в Україну".
Кожен солдат отримує:
- засоби індивідуального захисту, зокрема шолом, бронежилет, засоби захисту очей і тазу, навушники
- польову форму й черевики
- одяг для холодної та мокрої погоди
- додаткове обладнання, яке потрібне для польових умов, зокрема пончо, спальний мішок та шанцевий інструмент.
"Після завершення навчання та перед поверненням з Великої Британії українці отримують додаткові речі високої вартості, включно з укомплектованою аптечкою, та норвезькі зимові білі комбінезони", - зазначили в Генштабі ЗСУ.
Що відомо про програму Op Interflex
У Міноборони Британії зазначають, що програма підготовки Op Interflex "навчає українців виживати й бути смертельно небезпечними в боротьбі проти незаконного вторгнення на їхню Батьківщину".
Станом на 15 липня 2023 року у Великій Британії в рамках програми пройшли підготовку 18 тисяч українських піхотинців.
- 24 cічня стало відомо, що Естонія долучилася до британської програми Ор Interfleks.
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