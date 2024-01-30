Британія під час навчань надала комплекти спорядження 34 тис. українських військових

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Велика Британія з червня 2022 року видала військовим ЗСУ понад 2,2 млн одиниць спорядження.

"Понад 34 000 солдатів отримали комплекти в чорній сумці, що містить 65-70 предметів, включно з черевиками, шоломом та бронежилетом", - кажуть у Генштабі.

Після прибуття до Великої Британії для навчання в рамках програми Oр Interfleх українські військові отримують необхідні для служби речі на суму близько $3 тис. у логістичному центрі.

Як зазначає Генштаб, українським новобранцям надають форму, взуття, засоби захисту, аптечку, мультитул, рюкзак і сумку, а також "багато корисних "дрібничок", які знадобляться як під час тренувань, так і на передовій під час повернення в Україну".

Кожен солдат отримує:

засоби індивідуального захисту, зокрема шолом, бронежилет, засоби захисту очей і тазу, навушники

польову форму й черевики

одяг для холодної та мокрої погоди

додаткове обладнання, яке потрібне для польових умов, зокрема пончо, спальний мішок та шанцевий інструмент.

"Після завершення навчання та перед поверненням з Великої Британії українці отримують додаткові речі високої вартості, включно з укомплектованою аптечкою, та норвезькі зимові білі комбінезони", - зазначили в Генштабі ЗСУ.

Що відомо про програму Op Interflex

У Міноборони Британії зазначають, що програма підготовки Op Interflex "навчає українців виживати й бути смертельно небезпечними в боротьбі проти незаконного вторгнення на їхню Батьківщину".

Станом на 15 липня 2023 року у Великій Британії в рамках програми пройшли підготовку 18 тисяч українських піхотинців.