ЛЕРУА МЕРЛЕН УКРАЇНА та Благодійний фонд Solidarity підтримали київську лікарню

Після масштабної реконструкції в Києві відкрили відділення гнійної хірургії 8-ї міської клінічної лікарні. Проєкт оновлення хірургічного відділення площею 1350 м² став можливим завдяки партнерству будівельного гіпермаркету ЛЕРУА МЕРЛЕН та благодійного фонду Solidarity, які надали все необхідне для капітального ремонту.

Ремонті бригади повністю оновили систему вентиляції та кондиціонування, всю електрику, водопостачання, каналізацію, сантехніку. Стіни вирівняли та пофарбували антисептичними фарбами, уклали новий лінолеум, замінили двері на нові. Додатково встановили системи відеонагляду, оповіщення та систему пожежної безпеки.

Особлива увага під час ремонту приділялася дотриманню медичних вимог і принципів інклюзивності. Усі використані матеріали відповідають високим стандартам екологічності та безпечності.

Завдяки партнерству з LEROY MERLIN UKRAINE лікарню забезпечили бактерицидними лампами та підвісними унітазами для легкого підтримання чистоти та дезінфекції. Хірургічне відділення стало зручним і доступним для всіх пацієнтів, зокрема людей з інвалідністю.

Відділення гнійної хірургії 8-ї міської клінічної лікарні, фото: надано ЛЕРУА МЕРЛЕН

Співробітники LEROY MERLIN UKRAINE долучилися до волонтерської акції в лікарні

Команда LEROY MERLIN UKRAINE не обмежилася матеріальною допомогою. 22 волонтери разом із працівниками лікарні взяли участь у фінальних ремонтних роботах: поґрунтували 1080 м² стін, прибрали приміщення після ремонту, допомогли декорувати простір. Усе це у вільний від роботи час, за ініціативи благодійного фонду Solidarity.

"Бути корисним — це частина цінностей компанії. Ми віримо в силу спільноти, і наші співробітники поділяють цю філософію. Вони діляться своїм часом, знаннями, енергією не тому, що хтось зобов’язав, а тому, що це для них природно. Ми запитуємо: “Хто готовий допомогти?” І щоразу маємо щирі відповіді. Це надихає. І я як керівник намагаюся завжди бути поруч із командою під час таких ініціатив, тому що приклад важливіший за слова", — зазначив Матьйо-Марі Арден, голова благодійного фонду Solidarity.

Відділення гнійної хірургії 8-ї міської клінічної лікарні, фото: джерело - LEROY MERLIN

Інвестиція в гідне життя громади

В оновленому відділенні одночасно можуть перебувати на лікуванні 44 пацієнти, для яких стали більш доступними усі медичні, побутові послуги та комфорт.

"Для нас цей проєкт — це насамперед бути корисними для мешканців України, робити те, що ми добре вміємо робити. Допомагати — це одна з головних цінностей компанії", — каже Аксель Берналь, CEO LEROY MERLIN UKRAINE.

Цей проєкт — яскравий приклад того, як соціальна відповідальність бізнесу може мати глибокий вплив на якість життя у громаді, адже створює не лише інфраструктурні зміни, а й відновлює віру в турботу, підтримку й спільне майбутнє.

