Ліга чемпіонів: результати матчів плей-офф 20 серпня

Перший матч плей-офф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" - "Зальцбург" стартує 21 серпня о 22:00. Трансляція на Megogo.

Для потрапляння до групового раунду Ліги чемпіонів клубам потрібно також подолати раунд плей-офф турніру. До основної стадії ЛЧ від України напряму потрапив переможець УПЛ - "Шахтар".

Ліга чемпіонів

Плей-офф. Кваліфікація

Перші матчі

20 серпня

"Буде/Глімт" (Норвегія) - "Црвена Звезда" (Сербія) 2:1

Голи: Бйортуфт, 52, Маатта, 62 - Мімовіч, 75

"Динамо Загреб" (Хорватія) - "Карабах" (Азербайджан) 3:0

Голи: Пʼяца, 29, Куленович, 75, 80

"Лілль" (Франція) - "Славія" (Прага, Чехія) 2:0

Голи: Девід, 52, Жегрова, 77