Ліга чемпіонів: результати матчів плей-офф 20 серпня
У вівторок, 20 серпня, зіграли три перших матчі плей-офф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів
Перший матч плей-офф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" - "Зальцбург" стартує 21 серпня о 22:00. Трансляція на Megogo.
Для потрапляння до групового раунду Ліги чемпіонів клубам потрібно також подолати раунд плей-офф турніру. До основної стадії ЛЧ від України напряму потрапив переможець УПЛ - "Шахтар".
Ліга чемпіонів
Плей-офф. Кваліфікація
Перші матчі
20 серпня
"Буде/Глімт" (Норвегія) - "Црвена Звезда" (Сербія) 2:1
Голи: Бйортуфт, 52, Маатта, 62 - Мімовіч, 75
"Динамо Загреб" (Хорватія) - "Карабах" (Азербайджан) 3:0
Голи: Пʼяца, 29, Куленович, 75, 80
"Лілль" (Франція) - "Славія" (Прага, Чехія) 2:0
Голи: Девід, 52, Жегрова, 77
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