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"Мають повернути незаконно отримані пенсії й заплатити стільки ж зверху": Подоляк прокоментував скандали зі МСЕК

Катерина Єсікова
27 жовтня, 2024 неділя
20:58
Кримінал Михайло Подоляк

Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на скандали з медико-соціальними експертними комісіями та заявив, що причетних посадовців необхідно карати у подвійному розмірі

Зміст

Про це він заявив в етері телемарафону, передає ТСН.

"Вони мають це повернути (незаконно отримані пенсії з інвалідності) і заплатити стільки ж зверху", - заявив Подоляк.

Він нагадав, що наразі вже розпочато сотні кримінальних проваджень, ведуться розслідування та аудити, які мають встановити законність встановлення інвалідності держслужбовцям.

"Ми з вами розуміємо, що це фіктивно. Але аудит якраз дозволить ще раз провести комісію, оцінити стан людини та з’ясувати, чи є в неї, як правило друга група, тому що першу групу трошки було б видно", - сказав він.

За його словами, після цього держава має "відпрацювати один простий алгоритм" - усі чиновники, які отримали фіктивну інвалідність мають повернути до бюджету незаконно отримані виплати за інвалідністю, а також сплатити штрафи, щоб компенсувати шкоду, яку вони завдали державі. 

Водночас Подоляк наголосив, що штрафи мають дорівнювати тій сумі, на яку людина державу "обкрадала протягом трьох-чотирьох років". Також, за його словами, важлива ще й репутаційна відповідальність для посадовців, але з цим питанням складніше.

"Щоб вони на 5 і плюс років не могли більше займати ті посади, які вони займають. Ті люди, які були затримані з фіктивними інвалідностями. Це я кажу про людей, які мають відношення до тієї чи іншої вертикалі. Наприклад, до прокурорської вертикалі", - додав посадовець.

Також Михайло Подоляк зазначив, що для того, щоб ліквідувати цю схему, потрібно кілька кроків. По-перше, уряд має прийняти рішення, якою буде модель встановлювання інвалідності й далі всіх процедур. По-друге, відповідні законодавчі зміни, як має регулюватись цей сегмент. Трете - правоохоронна система, СБУ, ДБР, посадова система, яка має виносити відповідні вироки.

Що передувало

ДБР 4 жовтня  викрило керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи  Тетяну Крупу на незаконному збагаченні у великих розмірах, можуть бути причетними інші члени родини. Під час обшуків знайшли готівки в еквіваленті $6 млн. При цьому  Тетяна Крупа намагалась викинути у вікно майже пів мільйона доларів.

Головний редактор інформаційно-аналітичного порталу "ЦензорНет" Юрій Бутусов, із посиланням на власні джерела, заявив про півсотню прокурорів Хмельниччини зі статусом інваліда II групи. Кожного з них назвав поіменно.

У підсумку керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник (теж начебто інвалід) звільнився з посади, а Офіс генерального прокурора України розпочав розслідування.

Як установило попереднє розслідування громадського "Центру протидії корупції", фальшиву інвалідність з подальшою постійною виплатою пенсій мають прокурори не лише на Хмельниччині, а й на Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині.

Генеральний прокурор України Андрій Костін 22 жовтня написав заяву про звільнення. Того ж дня Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони щодо ситуації з МСЕК і зловживань посадових осіб державних органів з отриманням інвалідності. Також президент підписав указ №732/2024, яким з 31 грудня 2024 року медико-соціальні експертні комісії будуть ліквідовані.

Голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев 25 жовтня повідомив, що в Державній податковій служби провели перевірку посадовців, які оформили інвалідність після 24 лютого 2022 року. Після перевірки 16 з 17 людей звільнилися.

 

 

 

Теги:
Новини
Суспільство
Здоров'я
Україна
корупція в Україні
мобілізація
Війна з Росією
Михайло Подоляк
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