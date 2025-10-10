Меланія Трамп заявила, що після "відкриття каналу комунікації" з Путіним, 8 українських дітей возз'єдналися з родинами

Про це повідомляє BBC.

Меланія Трамп заявила, що Путін відповів на її лист із занепокоєнням щодо дітей, які постраждали від російсько-української війни.

Перша леді зазначила, що після "відкриття каналу комунікації" з російським диктатором, деяким викраденим українським дітям вдалося возз’єднатися зі своїми родинами.

"Мій представник безпосередньо співпрацює з командою Путіна, щоб забезпечити безпечне возз'єднання дітей з їхніми родинами між Росією та Україною. Насправді, за останні 24 години восьмеро дітей вже возз'єдналися зі своїми сім’ями", - повідомила Трамп.