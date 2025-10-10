Меланія Трамп заявила, що після "відкриття каналу комунікації" з Путіним, 8 українських дітей возз'єдналися з родинами
У пʼятницю, 10 жовтня, перша леді США Меланія Трамп повідомила, що російський диктатор Володимир Путін відповів на її лист щодо викрадених українських дітей, і деяким з них вдалося возз'єднатися з родиною
Про це повідомляє BBC.
Меланія Трамп заявила, що Путін відповів на її лист із занепокоєнням щодо дітей, які постраждали від російсько-української війни.
Перша леді зазначила, що після "відкриття каналу комунікації" з російським диктатором, деяким викраденим українським дітям вдалося возз’єднатися зі своїми родинами.
"Мій представник безпосередньо співпрацює з командою Путіна, щоб забезпечити безпечне возз'єднання дітей з їхніми родинами між Росією та Україною. Насправді, за останні 24 години восьмеро дітей вже возз'єдналися зі своїми сім’ями", - повідомила Трамп.
- 17 серпня стало відомо, що напередодні саміту на Алясці Меланія Трамп звернулася до Володимира Путіна з особистим листом, у якому закликала берегти мир і піклуватися про майбутнє дітей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.3 Купівля 41.3Продаж 41.79
- EUR Купівля 47.87Продаж 48.54
- Актуальне
- Важливе