Мессі втретє отримав нагороду гравця року за версією FIFA: обійшов Холанда та Мбаппе

Про це пише "Суспільне. Спорт".

У підсумковому голосуванні премії FIFA The Best беруть участь журналісти, тренери та капітани збірних, а також вболівальники на сайті ФІФА. Кожній із цих категорій ФІФА призначає 25 відсотків голосів.

У голосуванні Мессі обійшов форварда "Манчестер Сіті" і збірної Норвегії Ерлінга Холанда та нападника ПСЖ і збірної Франції Кіліана Мбаппе. Мессі і Холанд набрали рівну кількість балів — 48, однак аргентинець переміг суперника завдяки більшій кількості перших місць від капітанів збірних.

Мессі втретє виграв нагороду від ФІФА як найкращий футболіст року — це новий рекорд. Аргентинець обійшов Роберта Левандовскі та Кріштіану Роналду, у яких по дві перемоги. Гравець "Інтер Маямі" не був присутній на церемонії.

Усі найкращі футболісти року за версією ФІФА:

2016 рік — Кріштіану Роналду ("Реал" / Португалія)

2017 рік — Кріштіану Роналду ("Реал" / Португалія)

2018 рік — Лука Модрич ("Реал" / Хорватія)

2019 рік — Ліонель Мессі ("Барселона" / Аргентина)

2020 рік — Роберт Левандовскі ("Баварія" / Польща)

2021 рік — Роберт Левандовскі ("Баварія" / Польща)

2022 рік — Ліонель Мессі (ПСЖ / Аргентина)

2023 рік — Ліонель Мессі ("Інтер Маямі" / Аргентина)

???? LIONEL ANDRÉS MESSI ES EL GANADOR DEL PREMIO THE BEST 2023. pic.twitter.com/uQpyj066ay — Messismo (@Messismo10) January 15, 2024

Першу половину 2023 року Мессі провів у ПСЖ, з яким виграв чемпіонат Франції. Влітку 2023-го аргентинець перейшов в американський "Інтер Маямі", здобувши у складі команди Кубок ліг-2023.