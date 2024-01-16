Мессі втретє отримав нагороду гравця року за версією FIFA: обійшов Холанда та Мбаппе
В Лондоні відбулась щорічна церемонія вручення премії ФІФА The Best. Найкращим футболістом 2023 року став нападник "Інтер Маямі" та збірної Аргентини Ліонель Мессі
Про це пише "Суспільне. Спорт".
У підсумковому голосуванні премії FIFA The Best беруть участь журналісти, тренери та капітани збірних, а також вболівальники на сайті ФІФА. Кожній із цих категорій ФІФА призначає 25 відсотків голосів.
У голосуванні Мессі обійшов форварда "Манчестер Сіті" і збірної Норвегії Ерлінга Холанда та нападника ПСЖ і збірної Франції Кіліана Мбаппе. Мессі і Холанд набрали рівну кількість балів — 48, однак аргентинець переміг суперника завдяки більшій кількості перших місць від капітанів збірних.
Мессі втретє виграв нагороду від ФІФА як найкращий футболіст року — це новий рекорд. Аргентинець обійшов Роберта Левандовскі та Кріштіану Роналду, у яких по дві перемоги. Гравець "Інтер Маямі" не був присутній на церемонії.
Усі найкращі футболісти року за версією ФІФА:
- 2016 рік — Кріштіану Роналду ("Реал" / Португалія)
- 2017 рік — Кріштіану Роналду ("Реал" / Португалія)
- 2018 рік — Лука Модрич ("Реал" / Хорватія)
- 2019 рік — Ліонель Мессі ("Барселона" / Аргентина)
- 2020 рік — Роберт Левандовскі ("Баварія" / Польща)
- 2021 рік — Роберт Левандовскі ("Баварія" / Польща)
- 2022 рік — Ліонель Мессі (ПСЖ / Аргентина)
- 2023 рік — Ліонель Мессі ("Інтер Маямі" / Аргентина)
Першу половину 2023 року Мессі провів у ПСЖ, з яким виграв чемпіонат Франції. Влітку 2023-го аргентинець перейшов в американський "Інтер Маямі", здобувши у складі команди Кубок ліг-2023.
- У жовтні Мессі увосьме став володарем найпрестижнішої особистої нагороди світового футболу - "Золотого м'яча".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.98 Купівля 37.98Продаж 38.79
- EUR Купівля 41.68Продаж 42.79
- Актуальне
- Важливе