Чари, підступність і любов. Наш ТОП-5 зібрав найказковіші фільми-казки на світі
Казки для дітей і дорослих. Коли настають вихідні дні, найкраще провести кілька годин з дітьми за переглядом фільмів-казок, що стали для цілого світу відкриттям
Аліса в Країні чудес, 2010, Пригода
Красивий ремікс "Аліси" для дітей і дорослих. Напередодні заручин із аристократом, що страждає запором, нервова 19-річна нонконформістка Аліса Кінгслі провалюється в кролячу нору і потрапляє в світ, який їй з дитинства снився в кошмарах.
Жанри: Пригода, Фентезі, Екранізація, Дитячий, Сімейний
Вік: 12+
Режисер: Тім Бертон
Володар Перстнів: Братерство Перстня, 2002, Пригоди
Перша частина трилогії за романом Толкієна – фільм для дитячого кіноранку, відшліфований до досконалості.
Жанри: Пригода, Фентезі, Драма, Дитячий, Сімейний
Вік: 12+
Режисер: Пітер Джексон
Чарівник країни Оз, 1939, Пригода
Канонічна екранізація відомої книжки з Джуді Гарленд у головній ролі. Дівчинку Дороті (Гарленд) та її песика Тото ураган відносить із Канзасу до чарівної країни. У компанії Пугала (Болджер), Бляшаної Людини (Хейлі) та Боягузливого Лева (Лар) вона вирушає на пошуки чарівника, який напевно зможе повернути її додому.
Жанри: Пригода, Фентезі, Музичний, Дитячий, Сімейний
Вік: 0+
Зоряний пил, 2007, Пригоди
Культурне фентезі в дусі "Лабіринту" та "Принцеси-нареченої" — про молоду людину, яка розшукує зірку, що впала в чарівній країні.
Жанри: Пригода, Фентезі, Дитячий
Вік: 14+
Режисер: Меттью Он
Міст у Терабітію, 2007, Пригоди
Екранізація казки письменниці Патерсон для п'ятикласників у чарівній країні.
П'ятикласник Джесс (Хатчерсон) - єдиний хлопчик у багатодітному фермерському сімействі: батьки ледве зводять кінці з кінцями, і тому на фізкультуру хлопцю доводиться йти у зношених кросівках старшої сестри. На змаганнях з бігу його обганяє Леслі, дочка письменників-фантастів, яка не дивиться телевізор, і тому зображення їй замінює уяву. Як і належить білим воронам, діти сходяться і вигадують для своїх ігор чарівну країну Терабітію, яка лежить по той бік струмка і населена гігантськими тролями, бабками-воїнством та білками-мутантами. Але одного жахливого дня іграм приходить кінець.
Жанри: Пригода, Дитяча, Сімейна
Вік: 0+
Режисер: Габор Чупо
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