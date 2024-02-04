Чари, підступність і любов. Наш ТОП-5 зібрав найказковіші фільми-казки на світі

Аліса в Країні чудес, 2010, Пригода

Красивий ремікс "Аліси" для дітей і дорослих. Напередодні заручин із аристократом, що страждає запором, нервова 19-річна нонконформістка Аліса Кінгслі провалюється в кролячу нору і потрапляє в світ, який їй з дитинства снився в кошмарах.

Жанри: Пригода, Фентезі, Екранізація, Дитячий, Сімейний

Вік: 12+

Режисер: Тім Бертон

Володар Перстнів: Братерство Перстня, 2002, Пригоди

Перша частина трилогії за романом Толкієна – фільм для дитячого кіноранку, відшліфований до досконалості.

Жанри: Пригода, Фентезі, Драма, Дитячий, Сімейний

Вік: 12+

Режисер: Пітер Джексон

Чарівник країни Оз, 1939, Пригода

Канонічна екранізація відомої книжки з Джуді Гарленд у головній ролі. Дівчинку Дороті (Гарленд) та її песика Тото ураган відносить із Канзасу до чарівної країни. У компанії Пугала (Болджер), Бляшаної Людини (Хейлі) та Боягузливого Лева (Лар) вона вирушає на пошуки чарівника, який напевно зможе повернути її додому.

Жанри: Пригода, Фентезі, Музичний, Дитячий, Сімейний

Вік: 0+

Зоряний пил, 2007, Пригоди

Культурне фентезі в дусі "Лабіринту" та "Принцеси-нареченої" — про молоду людину, яка розшукує зірку, що впала в чарівній країні.

Жанри: Пригода, Фентезі, Дитячий

Вік: 14+

Режисер: Меттью Он

Міст у Терабітію, 2007, Пригоди

Екранізація казки письменниці Патерсон для п'ятикласників у чарівній країні.

П'ятикласник Джесс (Хатчерсон) - єдиний хлопчик у багатодітному фермерському сімействі: батьки ледве зводять кінці з кінцями, і тому на фізкультуру хлопцю доводиться йти у зношених кросівках старшої сестри. На змаганнях з бігу його обганяє Леслі, дочка письменників-фантастів, яка не дивиться телевізор, і тому зображення їй замінює уяву. Як і належить білим воронам, діти сходяться і вигадують для своїх ігор чарівну країну Терабітію, яка лежить по той бік струмка і населена гігантськими тролями, бабками-воїнством та білками-мутантами. Але одного жахливого дня іграм приходить кінець.

Жанри: Пригода, Дитяча, Сімейна

Вік: 0+

Режисер: Габор Чупо