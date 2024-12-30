Митрополиту УПЦ (МП) Іванову, який благословив окупантів на захоплення Ізюма, оголосили підозру
Служба безпеки та Національна поліція повідомили про заочну підозру колишньому митрополиту Ізюмської та Куп’янської єпархії УПЦ (МП) – Олегу Іванову (Єлисею)
Про це повідомляє СБУ.
Зазначається, що після захоплення частини території Харківської області на початку повномасштабної війни клірик один із перших публічно підтримав окупантів та благословив їх на війну проти України.
Як встановили правоохоронці, підозрюваний нав’язував прихожанам особисті прокремлівські погляди на своїх проповідях та переконував їх підтримати росіян. Крім цього, він організовував збори духовенства єпархії, де закликав інших парафіян просувати наративи РФ під час проведення церковних літургій.
Натомість після контрнаступу ЗСУ на Харківщині у вересні 2022 року Іванов втік разом з російськими окупантами до Росії.
На підставі зібраних доказів правоохоронці заочно повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).
Оскільки Олег Іванов переховується на території РФ, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Також нещодавно Служба безпеки України затримала настоятеля одного з храмів Харківської єпархії УПЦ Московського патріархату, який підозрюється в роботі на російських окупантів.
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