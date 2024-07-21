На акції проти мігрантів у Відні ліві напали на правих та поліцію, - ЗМІ

Між представниками обох політичних таборів розташовувався поліцейських кордон в складі 800 співробіників МВС Австрії, однак сталися сутички. Причому ліві першими напали на правих та правоохоронців, стверджує австрійське суспільне мовлення ORF.

Усе це відбувалося ввечері у суботу, 20 липня 2024 року.

"Люди в масках намагалися перешкодити маршу "ідентитаріїв", зокрема, піротехнікою та сидячою акцією. Під час операції поліцейські кілька разів застосовували сльозогінний газ. Троє поліцейських отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

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Заворушення закінчилися понад 270 перевірками документів, понад 50 затримань, декількома кримінальними та адміністративними справами та пошкодженим службовим авто поліції.

Також понівечено майно кількох барів, відвідувачі яких втікли і не заплатили за обслуговування.

Як пише автрійська газета Kurier, поліція мала складне завдання, адже погляди двох груп "діаметрально протилежні":

"Ідентитарії", праві групи, а також молодь FPÖ (Австрійської партії свободи - ред.) протестували проти міграційної політики. Учасники лівої контрдемонстрації виступали проти мови ненависті та правого екстремізму".

Окрім того, поліція мала занепокоєння, що як і на минулорічній акції "Ідентитарного руху Австрії", на неї можуть зібратися праві та ультраправі з інших країн ЄС.

Ліві партії невдоволені МВС

Соціал-демократична партія Австрії (SPÖ) та австрійські "Зелені" ще до початку двох суботніх акцій виступали з критикою мітингу Remigration як такого. На їхню думку, подібне взагалі не можна дозволяти.

Єва Блімлінгер. речниця партії "Зелених" із політики вшанування пам’яті, закликала МВС "покласти край правоекстремістській діяльності" та запрошувала людей долучитися до контрдемонстрації.

"Вони (організатори акції Remigration - ред.) не хочуть нічого, крім кінця нашого плюралістичного демократичного суспільства, а натомість появи закритого, авторитарного суспільства, відсортованого за етнічними критеріями", - цитує її BVZ.

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Своєю чергою міністр внутрішніх справ Герхард Карнер, призначений за квотою урядової націонал-демократичної Австрійської народної партії (ÖVP), зазначив у своїй заяві, що поліція постійно запобігає злочинам, особливо під час вуличних демонстрацій - "не роблячи жодної різниці, чи вони скоєні лівими чи правими екстремістами чи іншими ворогами демократії".

До урядової коаліції Австрії наразі входять Австрійська народна партія та "Зелені".

Етнічний склад населення Австрії

Станом на 1 січня 2024 року в Австрії проживало 9 158 750 людей, інформує Палата економіки Австрії.

80,3% населення складають австрійці, 19,7% - не є австрійцями.

Група жителів Австрії, які не є австрійцями, складається з:

громадян із країн ЄС та ЄЕП (Європейського економічного простору) - 51%,

громадян із країн, які не є членами ЄС та ЄЕП - 49%.