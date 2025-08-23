Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
На Донеччині загинула 69-річна волонтерка з Великої Британії: її тіло не можуть вивезти із зони бойових дій

На Донеччині загинула 69-річна волонтерка з Великої Британії: її тіло не можуть вивезти із зони бойових дій

Марія Науменко
23 серпня, 2025 субота
15:17
Новини

У Донецькій області внаслідок російської атаки загинула 69-річна волонтерка з Великої Британії Енні Льюїс Мерффі, яка займалася доставкою гуманітарної допомоги

Зміст

Про це інформує Times.

За даними поліції, Мерффі загинула в червні, через кілька днів після того, як вирушила з дому в Сільвертоні, графство Девон, до України на зеленому Toyota RAV4, завантаженому гуманітарним вантажем. 

Колишня продюсерка та режисерка документальних фільмів ВВС, за словами її родини, була "щаслива робити щось значуще".

Вона прибула в Україну 4 червня, спочатку разом із колишнім солдатом з Уельсу. Чоловік захворів і повернувся додому, тоді як волонтерка вирішила продовжити шлях самостійно.

За інформацією благодійної організації Aid Ukraine, їй рекомендували передати автомобіль у Львові, однак вона наполягла на поїздці до Краматорська. 

Засновниця організації Катажина Билок зазначила, що "її не можна було переконати". Востаннє Мерффі виходила на зв’язок із сім’єю 8 червня, а з організацією — 10 червня.

11 червня вона потрапила на ділянку траси поблизу Бахмута, яку місцеві називають "зоною смерті". Там її автомобіль переслідував безпілотник. Наступного дня поліція отримала відео, яке, за словами Aid Ukraine, "на 1001%" підтверджує її загибель. Смерть розслідують як воєнний злочин.

Тіло не можуть евакуювати через активні бойові дії

Як пише Sky News, родина британки залишилася в "бюрократичному підвішеному стані".

У звіті Краматорського районного управління міліції зазначено, що її тіло "залишається в зоні активних бойових дій, що унеможливлює проведення евакуаційних заходів для перевезення тіла до відділу судово-медичної експертизи".

Родина загиблої попросила видати свідоцтво про смерть на підставі звіту Краматорського районного управління поліції через місцеві органи влади або Міністерство закордонних справ, Співдружності та розвитку (FCDO).Це дозволило б їм гідно оплакати загиблу та розпочати процес оформлення спадщини.

Натомість Билок зазначила, що через відсутність останків процес отримання свідоцтва про смерть може тривати місяці або навіть роки.

"У зоні бойових дій, де знаходяться її останки, неможливо їх вилучити, тому що той, кого ви туди надішлете, також загине, – наголосила вона. - Процедури, які вимагають наявність останків або ДНК для видачі свідоцтва про смерть, потрібно оновити"

За її словами, в Україні існує прискорена процедура засвідчення смерті, коли останки не можуть бути вилучені, хоча це все одно займає від шести до 12 місяців.

"Це залишає її родину в жахливій бюрократичній невизначеності", – підсумувала вона.

  • У ніч на 23 серпня 2025 року під час заходу на посадку після виконання бойового завдання загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Сергій Бондар.
Теги:
